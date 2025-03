MotoGp, GP delle Americhe 2024: orari, info, dove vederla in tv e streaming. Bagnaia sfida il dominio di Marquez

Terzo appuntamento del Motomondiale 2025: si rinnova il duello tra Pecco e il pilota spagnolo. Gli orari, il programma e dove seguirlo in tv

Altro giro, altra corsa. Il Motomondiale 2025 si appresta a vivere il suo terzo atto con il Gran Premio delle Americhe, in scena ad Austin, Texas, dal 28 al 30 marzo. Dopo le prime due tappe in Thailandia e Argentina, dominate da un Marc Marquez in stato di grazia, lo spagnolo chiama alla riscossa i suoi avversari, a partire proprio da Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati, apparso in difficoltà sulla Desmosedici in questo avvio di stagione, è chiamato a invertire la rotta su una pista storicamente favorevole allo spagnolo. Le premesse sono incandescenti: il COTA ha già regalato scintille in passato, e tutto lascia presagire un fine settimana infuocato.

GP delle Americhe: Bagnaia a caccia di riscatto, Marquez pronto a dominare ancora

Tra gli appuntamenti più attesi del calendario del Motomondiale, il Gran Premio delle Americhe si preannuncia rovente, con il duello tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia pronto a riaccendersi sul tracciato di Austin. Il pilota italiano è chiamato a reagire dopo un avvio di stagione in salita e potrebbe addirittura valutare l’opzione di correre con la Ducati 2024 per ritrovare competitività su un circuito storicamente ostico per la Rossa di Borgo Panigale.

Dall’altra parte, Marquez arriva in Texas con i numeri dalla sua parte: quattro vittorie consecutive tra Sprint e GP tra Thailandia e Argentina, oltre a un feeling speciale con il COTA, dove ha trionfato sette volte in carriera. Solo le vittorie di Rins su Honda nel 2023 e Vinales su Aprilia nel 2024 hanno interrotto il suo dominio texano.

Le caratteristiche del circuito e il programma

Il COTA è un tracciato tecnico e impegnativo, lungo 5.513 metri, pronto a regalare spettacolo puro. Caratterizzato da un rettilineo principale di ben 1,2 km e un totale di 20 curve – con una predominanza di svolte a sinistra (11 contro 9 a destra) – il tracciato mette alla prova piloti e moto con repentini cambi di direzione ad alta velocità, staccate al limite e ripartenze da fermo, come nel caso dello stretto tornante subito dopo la linea dei box. Tutti ingredienti perfetti per un weekend ad alto tasso di adrenalina, che seguirà il consueto programma.

Venerdì 28 marzo

Prove Libere 1 ore 16:45

Prove Libere 2 ore 21:00

Sabato 29 marzo

Prove libere 3 ore 16:10

Qualifiche 1 ore 16:50

Qualifiche 2 ore 17:15

Sprint Race ore 21:00

Domenica 30 marzo

Gara ore 21:00

MotoGP delle Americhe: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il Gran Premio delle Americhe sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. Tutti gli eventi si potranno seguire anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Inoltre, dalle qualifiche fino alla Sprint, sarà possibile seguire le sessioni in chiaro anche su TV8, mentre sulla stessa emittente la gara sarà visibile in differita domenica alle 23:05.

