MotoGp Aragon libere: Marc Marquez spaventa tutti, Martin secondo. Bagnaia irriconoscibile, ventunesimo!

Marc Marquez domina le FP1 delle prove libere del Gran Premio di Aragon di MotoGP in 1:48.289, secondo posto per Jorge Martin, malissimo Pecco Bagnaia 21°. Nel pomeriggio le pre qualifiche

Inizia in salita il week end del Gran Premio di Aragon per Francesco Bagnaia. Il leader del Mondiale MotoGP e campione in carica ha chiuso incredibilmente 20° la prima sessione di prove libere. In cui Marc Marquez con la Ducati Gresini ha confermato il feeling con la pista spagnola dove ha già vinto 5 volte. Al secondo posto l’altra Desmosedici, questa Pramac, di Jorge Martin, poi le Ktm di Pedro Acosta e Binder. Per Pecco tantissimi problemi di grip, anche per altri ma per lui in particolare, ha beccato quasi 2 secondi da Marquez. Nel primo pomeriggio le prequalifiche.

MotoGP Aragon libere: Marquez sfreccia davanti a Martin, Bagnaia annaspa

Marc Marquez ha dominato le FP1 del Gran Premio di Aragon. Tempone per lo spagnolo della Ducati del Team Gresini che su una pista che lo ha visto vincitore già 5 volte ha girato in 1:48.289. Secondo tempo per Jorge Martin (Pramac) davanti alle Ktm di Pedro Acosta e Binder. Ottimi riscontri da Fabio Di Giannantonio, che rientra dopo l’incidente in Austria e nonostante il dolore, stringe i denti e chiude al 5° posto e dovrebbe essere fit to race, idoneo a gareggiare nel resto del week end. Qualche difficoltà per Enea Bastianini (9°) ma soprattutto per Pecco Bagnaia, il leader del Mondiale ha chiuso 21° con grossi problemi di grip e messa a punto della moto. Come lui, 22°, Aleix Espargaro con la sua Aprilia

I problemi di Bagnaia, parla Tardozzi

Tanti problemi di bilanciamento per Bagnaia che nel finale ha cambiato la catena e fatto una modifica importante sulla sua Desmosedici. Tardozzi ai microfoni di Sky ha ammesso i problemi dei piloti del team Factory Ducati: “Entrambi i piloti hanno lamentato mancanza di grip all’anteriore e non stanno forzando. Pecco ha voluto provare la seconda moto, abbiamo in mente una modifica per aumentare il grip davanti. Vediamo”

MotoGP Aragon: i tempi delle fp1