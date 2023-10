MotoGP, la Gara Sprint del GP d'Australia a Phillip Island. LIVE

Cronaca in diretta

La MotoGP si avvia alle sue battute finali con la Gara Sprint del GP d’Australia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2023. Dopo la gara anticipata a ieri con la vittoria di Zarco davanti a Bagnaia con Martin solo 5°, la classifica piloti è attualmente così composta:

1 Francesco Bagnaia Ducati 366 2 Jorge Martin Ducati 339 3 Marco Bezzecchi Ducati 293 4 Brad Binder KTM 224 5 Johann Zarco Ducati 187

Ieri Zarco ha vinto il Gran Premio d’Australia quintultima prova del Mondiale di MotoGP anticipato al sabato per l’allarme meteo probabile per domenica. Francesco Bagnaia 2° allunga a +27 in classifica su Jorge Martin solo 5° al traguardo. Altra tripletta Ducati con 4 moto ai primi 5 posti in volata. Podio completato da un bravissimo Fabio di Giannantonio. La Gara Sprint del Gran Premio d’Australia si corre sul circuito di Phillip Island. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 4.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica sabato:

1ª Fila 1. Jorge Martin

1’27.246 Ducati 2. Brad Binder

1’27.662 KTM 3. Francesco Bagnaia

1’27.714 Ducati 2ª Fila 4. Aleix Espargarò

1’27.844 Aprilia 5. Johann Zarco

1’27.903 Ducati 6. Fabio Di Giannantonio

1’27.919 Ducati 3ª Fila 7. Marc Marquez

1’28.012 Honda 8. Jack Miller

1’28.074 KTM 9. Maverick Vinales

1’28.093 Aprilia 4ª Fila 10. Marco Bezzecchi

1’28.121 Ducati 11. Pol Espargarò

1’28.234 GasGas 12. Enea Bastianini

1’28.287 Ducati 5ª Fila 13. Alex Marquez

1’28.324 Ducati 14. Raul Fernandez

1’28.607 Aprilia 15. Joan Mir

1’28.841 Honda 6ª Fila 16. Fabio Quartararo

1’28.925 Yamaha 17. Augusto Fernandez*

1’28.435 GasGas 18. Luca Marini

1’29.047 Ducati 7ª Fila 19. Miguel Oliveira

1’29.182 Aprilia 20. Franco Morbidelli

1’29.419 Yamaha 21. Takaaki Nakagami

1’29.832 Honda

*Penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Fabio Quartararo al termine delle Prove