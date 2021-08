MotoGP Austria: Pioggia nel finale, Binder vince su Bagnaia. Rossi 8°

Da questa sfida di MotoGP é tutto, alla prossima tappa in Gran Bretagna, il 29 Agosto.14:46

Ultimo giro pazzesco anche di Bagnaia e Martin che hanno superato almeno 10 piloti sembrando veramente di un altro sport con le gomme da bagnato: meno fortunato Marquez che, dopo una bellissima gara, cade proprio nel finale.14:45

Binder che riesce a mantenere la sua Ktm e correre in pista sul bagnato con le sue gomme di asciutto fino alla vittoria: fortunato ma veramente coraggioso il pilota sudafricano!14:44

Gara incredibile, Bagnaia e Marquez a giocarsi al vittoria prima degli ultimi due giri: scende un diluvio, tutti ai box tranne pochi piloti. Uno di questi Binder che rischia tutto e si porta a casa una vittoria davanti a Bagnaia e Martin che hanno recuperato 15 secondi in un giro per riprendersi il podio.14:43

VINCE BINDER! Pazzesca vittoria di Binder, secondo Bagnaia e terzo Martin!14:42

ULTIMO GIRO! Pazzesca gara, ora Binder é primo ma con le gomme da asciutto, piove peró con forza!14:40

GIRO 27. CADE MARQUEZ! Pazzesco finale, Valentino nel frattempo perde la terza posizione.14:39

GIRO 27. Valentino terzo in classifica, il Dottore potrebbe aver fatto la scelta giusta rimanendo in pista!14:38

GIRO 26. TUTTI AL CAMBIO MOTO TRANNE BINDER! I piloti in ordine entrano ai box, Binder prova a giocarsi il jolly.14:37

GIRO 25. MARQUEZ DAVANTI! Quartararo alle sue spalle con un sorpasso doppio va secondo, Bagnaia riprende la seconda posizione.14:36

GIRO 25. Rins e Miller al cambio moto: azzardo dei due piloti che credono in un temporale decisamente abbondante.14:34

GIRO 24. Ritmi ora decisamente abbassati, i piloti non vogliono rischiare con la pista sempre piú bagnata.14:33

GIRO 23. Aumenta la pioggia ma non scendo i tempi dei primi due, con Quartararo che fatica alle loro spalle.14:32

GIRO 22. UN SORPASSO PAZZESCO DI MARQUEZ! Lo spagnolo entra in scia e chiude una linea difficilissimo, immediata risposta di Bagnaia.14:31

GIRO 21. Marquez ora sta spingendo al massimo per riprendere Bagnaia: che gara per il fenomeno spagnolo.14:29

GIRO 20. ERRORE DI QUARTARARO! Staccata errata del Diablo, Marquez secondo!14:28

GIRO 19. CADUTA PER ZARCO! Il francese cade nella nove, un errore che pesa tantissimo nella lotta al mondiale.14:27

GIRO 18. Binder con un sorpasso assurdo passa Miller ma non riesce a mantenere la posizione.14:25

GIRO 17. Quartararo con un gran giro accorcia su Bagnaia: Marquez sempre alle spalle del Diablo.14:23

GIRO 16. Sta tornando con forza Mir, sesto ma vicino a Zarco e con ritmo migliore di Martin.14:22

GIRO 15. Giro di boa della gara, Bagnaia continua in testa con quasi mezzo secondo di vantaggio sul duo Quartararo - Marquez.14:21

GIRO 14. Ritmi alti per i primi tre, sta faticando a rimanere in scia un Martin che era partito in pole.14:20

GIRO 13. Non decolla la gara di Valentino Rossi, il Dottore in diciasettesima posizione e lontano dalla zona punti.14:17

GIRO 12. Tra i piloti di testa, Marquez sembra quello che ne ha di piú, ma il campione sta faticando a passare Quartararo.14:17

GIRO 11. Continua in testa Bagnaia, che tiene un margine su Quartararo e Marquez.14:16

GIRO 10. Ritiro per Enea Bastianini, problemi con la moto che costringono l'italiano a dire addio alla gara.14:14

GIRO 9. Sorpasso di Quartararo su Bagnaia: nel frattempo inizia a piovere di nuovo sul Red Bull Ring.14:12

GIRO 8. Quartararo con uno splendido sorpasso all'esterno passa sia Marquez che Martin: il rookie sembra avere problemi con la moto.14:10

GIRO 7. Errore di Bagnaia che si fa passare da Martin, lo spagnolo peró va lungo e perde ben tre posizioni. Gara bellissima.14:09

GIRO 6. Che battaglia tra Marquez e Martin per il secondo posto, alle loro spalle sta tornando con forza Quartararo.14:09

GIRO 5. Martin con un bel sorpasso su Marquez si prende la seconda posizione: che potenza per la sua Ducati.14:06

GIRO 4. Che inizio per Marquez, ora secondo: grandi staccate per lo spagnolo ora alla ricerca di Bagnaia.14:05

GIRO 3. Zarco sorprende Martin e lo passa in staccata: seconda posizione alle spalle di Bagnaia.14:03

GIRO 2. Sta succedendo di tutto in questi primi due giri: bandiera bianca per la pioggia, continui sorpassi e Bagnaia in prima posizione.14:02

PARTITI! Martin con una splendida partenza, Quartararo sbaglia la prima curva lasciando la seconda posizione a Bagnaia.14:01

Warm up in corso, preoccupano le nuvole sopra il Red Bull Ring: per ora i piloti non cambiano le proprie gomme.13:57

Tutta la tribuna in piedi a salutare Valentino Rossi, tantissime le bandiere gialle per omaggiare il Dottore.13:38

Permane il problema pioggia: i temporali, previsti per le 14.00, potrebbero rivoluzionare le scelte dei piloti in pista.13:25

Seconda fila per Marc Marquez, quinto in griglia, solo diciottesimo Valentino che correrá per l'ultima volta in questo Gran Premio di Austria.13:21