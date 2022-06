MotoGP, GP Germania: Dominio Ducati nelle seconde libere. 7° Quartararo

17-06-2022 15:12

Dominio Ducati anche nelle seconde prove libere del GP di Germania, che si corre sulla storica pista del Sachsenring, in Sassonia, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022.

Questa volta è Pecco Bagnaia a prendersi il miglior crono, con Marini secondo e Miller ora terzo. Ben cinque Ducati nelle prime sei posizioni, è dominio. Finisce appena settimo Quartararo, ma sarà in palla sicuramente per le qualifiche.

Tre Ducati davanti a tutti, Desmosedici al comando al Sachsenring

Prestazione mostruosa per Pecco Bagnaia in sella alla Ducati Factory. Il centauro stacca uno spettacolare 1:20.018, nuovo record della pista battendo il precedente tempo di Marc Marquez in Honda.

Secondo un impressionante Luca Marini del Mooney VR46 Racing Team, che si ferma a poco più di un decimo da Bagnaia. Terzo il suo compagno di squadra Jack Miller, che rimane a 193 millesimi da Bagnaia.

Bene anche Aprilia e Pramac, regge la Suzuki al limite della top-10

Subito dopo il terzetto di testa troviamo l’unica altra moto che non sia una Ducati nei primi sei, ovvero l’Aprilia del solito Aleix Espargaro, indemoniato in questa stagione e con una moto che lo supporta ad ogni gara. Forse la moto più costante del lotto,vanta anche l’ottava posizione dell’ex Top Gun Maverick Vinales, che piano piano sta cercando di spiccare di nuovo il volo come a inizio carriera.

Dietro a Espargaro ecco le due Pramac di Johann Zarco (staccato di 246 millesimi) e del rookie of the year 2021 Jorge Martin (+0.257). Settimo il campione del mondo Fabio Quartararo, staccato di quasi quattro decimi da Bagnaia ma con una moto adatta al Sachsenring. Le valutazioni vere per El Diablo si faranno solamente prima delle qualifiche ufficiali di domani.

Poi Vinales, mentre chiudono la top-10 Di Giannantonio con la moto del Gresini Racing Team, e poi la Suzuki di Joan Mir, campione del mondo 2020. In 11° posizione troviamo anche l’altra Suzuki, a dimostrazione che le moto azzurre potranno dire la loro in questo weekend.

GP Canada, Sachsenring: la top-10 delle FP2

Questa la top-10 al termine delle FP2 in Germania:

1 F. BAGNAIA 1:20.018

2 L. MARINI +0.115

3 J. MILLER +0.193

4 A. ESPARGARO’ +0.201

5 J. ZARCO +0.246

6 J. MARTIN +0.257

7 F. QUARTARARO +0.381

8 M. VINALES +0.460

9 F. DI GIANNANTONIO +0.527

10 J. MIR +0.556