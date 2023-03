Seconda tappa del Mondiale MotoGP 2023: date e orari di prove, qualifiche e gara del Gran Premio di Argentina Chi trasmette in TV e in streaming

31-03-2023 09:35

Secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP. L’appuntamento di questo fine settimana è in Argentina, oltreoceano. Si riparte dal testa a testa tra Francesco Bagnaia e Maverick Vinales, rispettivamente a 37 e 25 punti dopo la prima uscita di Portimao, in Portogallo.

MotoGP, GP di Argentina: primo esame per i rivali Bagnaia

Si riparte dalla Ducati di Bagnaia vera dominatrice nei test pre-stagione, dove l’attuale Campione del Mondo in carica ha rivelato di essere pronto per un bis. Occhio a Vinales e Quartararo, che faranno di tutto per mettere il bastone tra le ruote al centauro biellese. Non prenderà parte alle competizioni Marc Marquez dopo l’intervento al primo metacarpo rotto della mano destra degli scorsi giorni. Lo spagnolo della Repsol Honda Racing tornerà nell’appuntamento di Austin, in Texas.

MotoGP, GP di Argentina, le caratteristiche del circuito

Il circuito Termas de Rio Hondo, teatro in cui si disputerà la seconda gara stagionale della MotoGP, è un circuito dalla difficoltà media con 14 curve. Il tracciato ha una lunghezza totale di 4.805 metri, per un totale di 25 giri. Completamente riprogettato e ricostruito da parte del progettista italiano Jarno Zaffelli, il giro più veloce corrisponde ancora a Valentino Rossi nel lontano 2015, quando in sella alla sua Yamaha il Dottore fermò il cronometro a 1.39.019.

MotoGP, GP di Argentina: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto concerne il Gran Premio di Argentina si parte il venerdì con le Libere 1 Moto3 alle 13.55 e le Libere 2 Moto3 alle 18.15. Il sabato Libere 3 Moto3 alle 13.30 e Qualifiche MotoGP fissate per le 15.45. La gara è in programma domenica alle 16:00. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

Venerdì 31 marzo

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.45: prove libere 1 Moto2

Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 18.15: prove libere 2 Moto3

Ore 19: prove libere 2 Moto2

Ore 19.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 1 aprile

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 20: gara sprint MotoGP (anche in chiaro su TV8)

Domenica 2 aprile

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16: gara Moto3 (differita su TV8 dalle 18.05)

Ore 17.15: gara Moto2 (in differita su TV8 dalle 19.20)

Ore 19: gara MotoGP (in differita su TV8 dalle 21.05)

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari precisi.