La Casa giapponese cerca una via d'uscita alla penalizzazione che ieri la FIM ha dirottato sul primo GP in cui il suo pilota potrà correre, ma rischia di alimentare le polemiche.

29-03-2023 19:31

A evitare che il polverone mediatico e sportivo suscitato dal GP di Portimao, tra incidenti e Sprint Race, scemasse in vista del GP di Argentina in programma domenica, interviene il comunicato con cui la Honda HRC ricorre contro lo spostamento (oltre le Termas del Rio Hondo) della penalità in cui è incorso il proprio alfiere, Marc Marquez.

Caso Marquez, il ricorso della Honda

Tanto dovuto quanto laconico il comunicato della Honda HRC in merito alla rettifica con la quale la FIM specificava i termini della penalità assegnata al suo pilota numero uno, quello che ha il 93 sulla carena: “Repsol Honda considera il cambio di criteri di quando la penalità deve essere scontata non in linea con il regolamento attuale; Repsol Honda ha fatto appello agli Steward FIM. Il Team intende avvalersi di tutte le vie di ricorso che la normativa vigente garantisce per la difesa dei suoi diritti e interessi legittimi, che reputa violati dall’ultima delibera adottata”.

Caso Marquez, l’enigma penalità

La lunga rincorsa che dura da un triennio sembrava avesse per Marc Marquez la tregua sul piano fisico, ma è destino che un campione spigoloso, che non ha mai guardato in faccia nessuno quando dominava la MotoGP, sia sempre nell’occhio del ciclone; il documento con il quale la Direzione Gara sanzionava, con poco spazio interpretativo, lo spagnolo per il GP di Argentina, aveva alimentato la benzina sul fuoco delle polemiche e solo in parte la puntualizzazione della FIM ha lenito la ferita: “Considerato che Marquez per infortunio non correrà in Argentina, la penalità di un doppio long lap va scontata nella prima corsa in cui sarà al via”.

GP Argentina, mancheranno all’appello in quattro

In numerosi, tra piloti e addetti ai lavori, hanno stigmatizzato l’errore di valutazione commesso dal pilota spagnolo al tornantino di Curva 3, il punto più lento del circuito di Portimao, messo sotto osservazione dal boss della Dorna Carmelo Ezpeleta per il 2024: la frenata ritardata ha causato il bloccaggio della Honda, con conseguenze dannose per lo stesso Marc Marquez (frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice), Miguel Oliveira (lesione dei tendini rotatori esterni della gamba destra) e Jorge Martin (un dito del piede rotto), ma quest’ultimo correrà in Sudamerica. Stante le assenze di Pol Espargaro, caduto nelle PL2, e di Enea Bastianini, caduto nella Sprint Race, sarà uno schieramento falcidiato quello al via domenica.