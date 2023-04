MotoGP, GP di Spagna a Jerez de la Frontera: tutti gli orari e dove vederlo in TV e Streaming su SKY e TV8

Torna lo spettacolo della MotoGP con il GP di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del Mondiale. Bezzecchi leader, Bagnaia cerca il riscatto.

28-04-2023 12:53

Torna la MotoGP con il quarto appuntamento del Mondiale. Questo weekend si correrà il GP di Spagna a Jerez de la Frontera. Si riparte con Marco Bezzecchi alla guida della classifica generale, il quale ha beneficiato della caduta di Bagnaia ad Austin al fine di mantenere la vetta della MotoGP.

MotoGP, GP di Spagna: a Jerez de la Frontera Bezzecchi vuole riconfermarsi leader

Marco Bezzecchi, al momento leader della classifica piloti, vuole allungare la sua posizione in graduatoria. Rientrerà Enea Bastianini dopo aver ricevuto l’assenso dei medici. Ancora assente Marc Marquez dopo l’incidente sulla pista portoghese di Portimao, che proseguerà con le cure prescritte dai medici. Occhio anche al campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

MotoGP, GP di Spagna: le caratteristiche del circuito di Jerez de la Frontera

Il GP di Spagna di MotoGP si disputa a Jerez de la Frontera dal 1989. Il tracciato dispone di 13 curve ed è lungo complessivamente 4.423 metri. Il giro record per il Motomondiale è stato stabilito da Francesco Bagnaia su Ducati Desmosedici esattamente un anno fa: era il 30 aprile 2022 quando l’iridato ha fermato il cronometro con il tempo di 1.36.170.

MotoGP, GP di Spagna a Jerez de la Frontera: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto riguarda il GP di Spagna, a Jerez de la Frontera, si parte il venerdì con le Libere 1 alle 8.55 e le Libere 2 alle 13.15. Il sabato Libere 3 alle 8.35 e Qualifiche fissate per le 10.45. Sprint race alle 14.55. Gara in programma alle 15. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP 208.

Venerdì 28 aprile

Ore 8.55: prove libere 1 Moto 3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto 2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15: prove libere 2 Moto 3

Ore 14: prove libere 2 Moto 2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 29 aprile

Ore 8.35: prove libere 3 Moto 3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto 2

Ore 10.05: prove libere MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.45: qualifiche Moto 3

Ore 13.40: qualifiche Moto 2

Ore 14.55: Sprint Race

Domenica 30 aprile

Ore 12: gara Moto 3

Ore 13.15: gara Moto 2

Ore 15: gara MotoGP

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: consulta la GUIDA TV per conoscere gli orari.