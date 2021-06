MotoGP: il GP di Germania in Diretta Live

Gara in salita per gli italiani. Decimo posto per Bagnaia, primo pilota tricolore, mentre Marini è quattordicesimo e precede Rossi; diciassettesimo Morbidelli davanti a Bastianini che riceve una penalità in Q1 e perde tre posizioni in griglia.10:00

PRE GARA

Dopo la cancellazione causa Covid del 2020, la MotoGP torna a correre in Germania sul circuito del Sachsenring. La prima grande novità è che a scattare dalla prima casella non sarà Marc Marquez, che ieri si è dovuto accontentare del quinto tempo dopo che nelle ultime dieci edizioni di questo Gran Premio aveva conquistato sempre pole e vittoria in gara. A mettersi tutti alle spalle questa volta è stato il francese Johann Zarco su Ducati (1.20.236) che condividerà la prima fila con il solito Fabio Quartararo (Yamaha) e il sorprendente Aleix Espargaró (Aprilia).

Giornata nera quella delle qualifiche di ieri (l’ennesima) per le Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli, chiamati oggi a fare letteralmente i numeri, gomme e setting permettendo, per conquistare punti in gara. Entrambi scatteranno oggi arretratissimi, rispettivamente dalla quinta e sesta fila. Non benissimo anche Bagnaia, autore solo del decimo tempo in qualifica su questo tracciato, mentre Miller, suo compagno di scuderia, ha ottenuto il quarto tempo.

Non hanno sorriso per niente neanche Vinales, che partirà addirittura penultimo, e le Suzuki di Rins e Mir che partiranno rispettivamente 11° e 16°.

Enea Bastianini, infine, che aveva conquistato il 15° tempo, è stato retrocesso di tre posizioni dalla direzione gara per aver rallentato eccessivamente alla curva 8 durante il Q1.

La griglia di partenza ufficiale

1. ZARCO (Ducati) – 2. QUARTARARO (Yamaha) – 3. A.ESPARGARO (Aprilia)

4. MILLER (Ducati) – 5. M.MARQUEZ (Honda) – 6. OLIVEIRA (KTM)

7. MARTIN (Ducati) – 8. P.ESPARGARO (Honda) – 9. NAKAGAMI (Honda)

10. BAGNAIA (Ducati) – 11. RINS (Suzuki) – 12. A. MARQUEZ (Honda)

13. BINDER (KTM) – 14. MARINI (Ducati) – 15. ROSSI (Yamaha)

16. MIR (Suzuki) – 17. MORBIDELLI (Yamaha) – 18. BASTIANINI (Ducati)

19. PETRUCCI (KTM) – 20. LECUONA (KTM) – 21. VINALES (Yamaha)

22. SAVADORI (Aprilia)

