MotoGP, GP Indonesia a Mandalika: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

Archiviate le emozioni del GP del Qatar con la vittoria di Enea Bastianini davanti a Brad Binder e Pol Espargaro, la MotoGP riparte da Mandalika con il Gran Premio d’Indonesia.

GP Indonesia a Mandalika: le caratteristiche del circuito

Non è la prima volta che la MotoGP fa tappa in Indonesia, paese che ha già ospitato il Motomondiale nel 1996 e nel 1997 organizzando due Gran Premi in quel di Seul.

Questa volta invece si correrà a Mandalika, un circuito di recente costruzione (i lavori si sono conclusi nel novembre del 2021) ma non nuovo al mondo dei motori: proprio qui Toprak Razgatlioglu è stato incoronato re della Superbike 2021, mentre la MotoGP vi ha effettuato una serie di test a febbraio.

Il tracciato, nel dettaglio, è lungo 4,32 km, presenta 17 curve (6 verso sinistra e 11 a destra) e il rettilineo più lungo di 507 metri. La particolarità è che si tratta di un circuito semi-cittadino che impiega diverse strade abitualmente usate dal traffico locale e in alcuni punti ha una carreggiata molto larga che deve essere letta con attenzione.

GP Indonesia a Mandalika: i favoriti

Come hanno dimostrato i test andati in scena un mese fa, la Yamaha si trova particolarmente a suo agio a Mandalika quindi è lecito aspettarsi la coppia Franco Morbidelli-Fabio Quartararo in grande spolvero.

Anche la Honda di Marc Marquez ha in teoria tutte le carte per far bene e ottenere quel risultato di prestigio che, certamente, proverà a inseguire anche Francesco Bagnaia, fermo a quota 0 punti in classifica dopo la caduta che l’ha costretto al ritiro in Qatar.

GP Indonesia a Mandalika: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Sarà necessario alzarsi presto seguire questa tappa della MotoGP a causa dell’abbondante fuso orario con l’Indonesia (+7 ore rispetto all’Italia).

Il fine settimana di gara si aprirà con le prime prove libere nella notte e nella mattinata di venerdì per poi proseguire con le qualifiche sabato mattina alle 8, stesso orario della gara che andrà in scena domenica.

Di seguito tutto il programma della MotoGP:

Sabato 19 marzo: qualifiche

Libere 3: 3:50-4:35

Libere 4: 7:25-7:55

Qualifiche: 8:05-8:45

Domenica 20 marzo: gara

Warm-Up: 3:40-4:00

Gara: 8:00

GP Indonesia a Mandalika: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Come di consueto, la messa in onda del Gran Premio d’Indonesia sarà affidata a Sky che per l’occasione trasmetterà l’evento in diretta su Sky Sport MotoGP e in live streaming sulle app di SkyGo, DAZN e attraverso il servizio on demand di NOW, mentre su TV8 andranno in chiaro ma in differita sia le qualifiche che la gara.

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme.

Sabato 19 marzo

Ore 3.45: diretta prove libere 3 Sky Sport MotoGP

Ore 7.25: diretta prove libere 4 Sky Sport MotoGP

Ore 8.05: diretta qualifiche Sky Sport MotoGP

Ore 18.45: differita qualifiche su TV8

Domenica 20 marzo

Ore 8: diretta gara su Sky Sport MotoGP

Ore 11: replica gara su Sky Sport MotoGP

Ore 15.05: differita gara su TV8

