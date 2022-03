MotoGP, GP Indonesia: acuto di Oliveira nel diluvio, italiani a picco

20-03-2022 11:24

Dal caldo umido agli acquazzoni improvvisi, il pazzo clima dell’Indonesia non ha risparmiato il secondo Gran Premio del Mondiale 2022 della MotoGP, che tornava nell’isola dopo un’assenza di 25 anni.

Così i pronostici della vigilia sono letteralmente saltati per aria e a trionfare è stata a sorpresa la Ktm di Miguel Oliveira.

MotoGP, in Indonesia Oliveira si esalta nel diluvio

Il risultato non stupisce considerando quanto il portoghese è solito andare fortissimo in condizioni metereologiche avverse. La corsa si è infatti disputata sotto un diluvio incessante iniziato poco prima del teorico start, scenario che ha costretto gli organizzatori a ritardare di 20 minuti l’inizio e ad accorciare il GP portandolo a 20 giri rispetto ai 27 previsti. Per il portoghese è il quarto successo in carriera nella classe regina.

GP Indonesia, la gara: Ducati ancora deludenti

Oliveira ha preso la testa al 5° giro chiudendo davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo, tornato protagonista con la sua Yamaha dopo il non esaltante esordio stagionale a Losail, ma che non è riuscito a capitalizzare la partenza dalla pole position e neppure l’ottimo finale che l’ha visto recuperare tutto il gap accumulato durante la parte centrale del GP su Oliveira, bravo però a resistere.

Al terzo posto la prima delle Ducati, la Pramac di Johann Zarco. Altra giornata amara invece per il Team Factory di Borgo Panigale: quarto posto per Jack Miller, solo 15° Francesco Bagnaia, salvatosi da una caduta in avvio di gara, ma presto finito nelle retrovie. Il migliore degli italiani è Franco Morbidelli, settimo.

Mandalika, paura per Marquez

Undicesimo Enea Bastianini, che conserva il primo posto in classifica dopo la vittoria di Losail con due punti di vantaggio su Brad Binder e tre su Quartararo. Alla gara non ha preso parte Marc Marquez, dichiarato “unfit” dopo lo spettacolare volo durante il warm up, quando lo spagnolo è stato sbalzato dalla propria Honda senza però riportare conseguenze.

MotoGP, GP Indonesia, la top ten

1. Miguel Oliveira (Ktm)

2. Fabio Quartararo (Yamaha) +2.205

3. Johann Zarco (Ducati Pramac) +3.158

4. Jack Miller (Ducati) +5.663

5. Alex Rins (Suzuki) +7.044

6. Joan Mir (Suzkui) +7.832

7. Franco Morbidelli (Yamaha) +21.115

8. Brad Binder (Ktm) +32.413

9. Aleix Espargaro (Aprilia) +32.413

10. Darryn Binder (Yamaha Petronas) +32.901



OMNISPORT