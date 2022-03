MotoGP, la diretta del Gp di Indonesia dal circuito di Mandalika. Live

PRE GARA

La MotoGP torna in pista per il Gp di Indonesia che è la seconda gara del campionato mondiale 2022. Attualmente la classifica piloti della MotoGP presenta questa situazione:

1 Enea Bastianini (Gresini Racing) 25

2 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 20

3 Pol Espargaro (Repsol Honda Team) 16

4 Aleix Espargaro (Aprilia Factory Racing) 13

5 Marc Marquez (Repsol Honda Team) 11

Il Gp d’Indonesia si corre sul circuito di Mandalika. Sono previsti 27 giri. L’inizio della gara è previsto per le 8.00, ora italiana. A prendersi la pole position è stato il campione del mondo in carica Fabio Quartararo detto “El Diablo”, che sulla Yamaha ufficiale stampa l’ottimo tempo di 1:31.067. Seconda e terza piazza per le due Ducati Pramac di Martin e Zarco. Binder si prende la quarta posizione in griglia, poi il nostro Enea Bastianini, vincitore della prima gara della stagione, a meno di mezzo secondo dalla pole.

Bagnaia si deve accontentare della sesta posizione in griglia. Poi Oliveira che però ha mostrato un ottimo passo gara, Alex Rins in Suzuki e poi l’altra Ducati ufficiale di Miller. Chiude la Top-10 Aleix Espargaro. Morbidelli penalizzato per non aver seguito la corretta procedura di partenza: partirà 15° e non 12°. Guadagnano una posizione Marini, Bezzecchi e Marc Marquez: in griglia saranno rispettivamente 12°, 13° e 14°. Questa la griglia di partenza:

1 Fabio Quartararo 01’31.0670

01’31.0670 2 Jorge Martin 01’31.2800

01’31.2800 3 Johann Zarco 01’31.3780

01’31.3780 4 Brad Binder 01’31.4330

01’31.4330 5 Enea Bastianini 01’31.5040

01’31.5040 6 Francesco Bagnaia 01’31.5070

01’31.5070 7 Miguel Oliveira 01’31.5660

01’31.5660 8 Alex Rins 01’31.5820

01’31.5820 9 Jack Miller 01’31.7140

01’31.7140 10 Aleix Espargaro’ 01’31.7230

01’31.7230 11 Fabio Di Giannantonio 01’31.8290

01’31.8290 12 Luca Marini 01’31.6660

01’31.6660 13 Marco Bezzecchi 01’31.6950

01’31.6950 14 Marc Marquez 01’31.8300

01’31.8300 15 Franco Morbidelli 1’32.336 ( penalizzato di tre posizioni )

1’32.336 ( ) 16 Pol Espargaro’ 01’31.8310

01’31.8310 17 Andrea Dovizioso 01’31.8700

01’31.8700 18 Joan Mir 01’31.8750

01’31.8750 19 Alex Marquez 01’31.9870

01’31.9870 20 Maverick Vinales 01’32.0060

01’32.0060 21 Raul Fernandez 01’32.1220

01’32.1220 22 Remy Gardner 01’32.1400

01’32.1400 23 Darryn Binder 01’32.2990

01’32.2990 24 Takaaki Nakagami 1’32.330

Fonte: ANSA