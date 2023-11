MotoGP, Sprint Race Gp Malesia: Alex Marquez vince davanti a Martin che va a -11 da Bagnaia terzo

Un incontenibile Alex Marquez vince, stravince la Sprint Race del Gran Premio di Malesia, terzultima prova del Mondiale MotoGP. Alle sue spalle Jorge Martin che grazie al secondo posto rosicchia altri due punti a Francesco Bagnaia che limita i danni arrivando sul podio ma ora ha solamente 11 punti di vantaggio sullo spagnolo.

Nonostante sia partito e bene dalla pole position, Pecco che era in testa è andato in crisi dopo metà gara subendo il grande ritorno delle Pramac, soprattutto di Alex Marquez in grandissima forma. Bagnaia viene passato anche da Martin e salva il podio grazie a Enea Bastianini finalmente tornato ai suoi standard ma che gli ha fatto da fido scudiero “proteggendolo” dalle Ktm di Binder e Miller, 4° e 5°; a completare la top ten Marco Bezzecchi (7°), Zarco, Marini e Vinales.

Gran Premio di Malesia, la gara. Grandissima partenza di Bagnaia dalla pole. Pecco si trascina il compagno Bastianini che brucia uno start lento di Martin passato anche da Alex Marquez. Enea però non tiene davanti e viene passato subito da Marquez, Martin e le Ktm. Al 2° giro Marquez prova una frenatona al limite per passare Bagnaia, ci riesce ma va lungo, perde terreno e inizia una bagarre al limite con Martin mentre Bagnaia prova ad allungare.

Al 3° giro la quasi immancabile caduta di Marc Marquez con la Honda destino condiviso col compagno Mir giù poco dopo. Davanti Martin fa fatica a tenere il passo di Bagnaia e Alex Marquez mentre Bastianini ripassa le due Ktm e ci prova per il podio. A metà gara cambia tutto però. Bagnaia sbaglia un paio di frenate, forse in crisi, lo passano dapprima Marquez e poi Martin.

Alex Marquez ne ha di più e va via anche a Martin. Mentre è Bagnaia a faticare nel finale con Bastianini che da buon compagno di squadra lo scorta fino al traguardo. Grande vittoria dunque di Alex. Martin chiude la Sprint in Malesia al 2° posto, davanti a Bagnaia. Lo spagnolo accorcia di due punti su Pecco, che resta leader del Mondiale con 11 punti di vantaggio sul pilota Pramac. Bezzecchi stabile in terza posizione a -83 da Bagnaia