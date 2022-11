04-11-2022 11:49

Si è conclusa da poco la FP1 del GP di Valencia, ultimo atto della MotoGP 2022 che si prepara ad assegnare il titolo iridato ad uno tra Francesco Bagnaia (attualmente il favorito) e Fabio Quartararo (campione in carica).

MotoGP, GP Valencia: Quartararo il più veloce

La FP1 del GP di Valencia ha registrato il miglior tempo di Fabio Quartararo, oggi in grande spolvero, anche se è necessario attendere la FP2 pomeridiana per aver un quadro completo della situazione sui possibili valori sul passo di gara.

Il francese si può ritenere soddisfatto per il suo avvio di weekend in quanto è stato il più veloce della frazione in 1’31″999 con la sua Yamaha precedendo di soli 35 millesimi la Honda di un convincente Marc Marquez e di altri 71 la KTM del sudafricano Brad Binder, che ha però montato gomme nuove nel finale per effettuare un time-attack già in mattinata.

MotoGP, GP Valencia: Male Bagnaia

L’altro protagonista della lotta al titolo, Francesco Bagnaia su Ducati, parte male. Pecco infatti è solo 17° a 6 decimi dal crono di Quartararo alla fine di un turno abbastanza complicato dove non è riuscito a trovare un buon feeling con la sua GP22, probabilmente a causa del forte vento sul tracciato. Il classe ’93 ha tentato di ricercare il set-up più adatto senza forzare molto e girando con lo stesso treno di gomme, quindi vi sarà la possibilità concreta di risalire in FP2.

Moto GP, GP Valencia, i tempi della FP1

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.399 14 23 324.3

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.434 6 17 0.035 0.035 324.3

3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.470 20 20 0.071 0.036 328.9

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.542 8 22 0.143 0.072 330.5

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.564 19 19 0.165 0.022 327.4

6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.684 22 23 0.285 0.120 322.8

7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.762 18 20 0.363 0.078 328.9

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.775 13 19 0.376 0.013 325.8

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.782 9 18 0.383 0.007 327.4

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.809 14 20 0.410 0.027 330.5

11 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.874 19 21 0.475 0.065 327.4

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’31.881 17 19 0.482 0.007 322.8

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.915 8 20 0.516 0.034 321.3

14 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.917 15 22 0.518 0.002 328.9

15 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’31.977 17 19 0.578 0.060 322.8

16 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.993 4 18 0.594 0.016 328.9

17 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.999 19 19 0.600 0.006 328.9

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.068 6 19 0.669 0.069 324.3

19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.116 4 21 0.717 0.048 325.8

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.159 14 18 0.760 0.043 327.4

21 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.274 19 20 0.875 0.115 324.3

22 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.604 17 19 1.205 0.330 325.8

23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.982 17 21 1.583 0.378 324.3

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.969 7 9 2.570 0.987 319.8