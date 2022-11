05-11-2022 15:02

Jorge Martin, con un giro letteralmente stratosferico, si prende la prima posizione in griglia nel Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima prova del Mondiale MotoGP 2022.

Lo spagnolo precede un clamoroso Marc Marquez, che aveva dichiarato di voler rischiare tutto in questo fine settimana, e un ottimo Jack Miller, primo nella combinata.

Bene Quartararo quarto, Bagnaia partirà ottavo.

Martin leader assoluto, bene Miller all’ultima in Ducati

Jorge Martin si è preso enormi rischi nel corso del giro lanciato che gli ha consentito di prendersi l’ultima pole position della stagione a Valencia. Sulla Ducati Pramac, ha stampato il tempo di 1:29.621.

Dietro di lui Marc Marquez, davvero determinato ma soprattutto al settimo cielo, saltellante al termine della qualifica per un secondo post a 205 millesimi che vale oro per il morale in vista della prossima stagione.

Terza posizione per l’australiano della Ducati Factory Jack Miller, alla 27° prima fila in MotoGP, che domani correrà il suo ultimo GP con la casa di Borgo Panigale prima di passare alla KTM.

Quartararo parte dalla seconda fila, Bagnaia dalla terza senza rischi

Fa il massimo Fabio Quartararo con una Yamaha M1 molto inferiore di motore rispetto agli altri. El Diablo si ferma in quarta posizione a 279 millesimi, dunque il primo della seconda fila, che erano anche i pronostici del francese prima di questo weekend.

Poi Rins, Vinales e Binder in KTM prima di Pecco Bagnaia, ottavo a 428 millesimi molto concentrato nel non prendersi rischi inutili in vista della gara.

In fondo, per vincere gli basta arrivare 14° in caso di successo di Quartararo, e se il francese non vincesse non ci sarebbero problemi. Chiudono la top-10 Zarco e Aleix Espargaro.

MotoGP, GP Valencia: la griglia di partenza

Questa la griglia di partenza dei primi 10:

1 J. MARTIN 1:29.621

2 M. MARQUEZ +0.205

3 J. MILLER +0.213

4 F. QUARTARARO +0.279

5 A. RINS +0.319

6 M. VINALES +0.334

7 B. BINDER +0.418

8 F. BAGNAIA +0.428

9 J. ZARCO +0.481

10 A. ESPARGARO’ +0.503