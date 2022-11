05-11-2022 11:03

L’australiano della Ducati Factory Jack Miller si prende la prima posizione nel corso delle terze prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima prova del Mondiale MotoGP 2022. 1:29.921 il tempo dell’australiano, bene sul time attack, meno sul ritmo con gomme fredde.

Dietro di lui Zarco e Miller. Entrano direttamente in Q2 sia Quartararo (4°) che Pecco Bagnaia (7°), che si salva nel finale. Passano dal Q1 Rins, Bastianini, Oliveira, Morbidelli, Viñales e Bezzecchi(caduto, la moto in fiamme).

Miller il più veloce: l’aussie comanda la combinata

Ottima prova di Jack Miller, che con un 1:29.921 si dimostra impressionante nel time attack e sarà il primo candidato a prendersi la pole position questo pomeriggio. Chiaramente, lo ricordiamo, se Fabio Quartararo non dovesse vincere Bagnaia sarebbe automaticamente campione.

Al secondo posto il francese Johann Zarco a 105 millesimi di distanza, poi il sudafricano Brad Binder in KTM con 267 millesimi.

Quartararo con calma, Bagnaia entra in Q2 per un pelo

Al quarto posteggi in FP3, e quinto nella combinata (dietro a Luca Marini), Fabio Quartararo si dimostra calmo, freddissimo, come solo un campione del mondo sa fare. I suoi 310 millesimi di distacco non spaventano, in qualifica può dire la sula.

Quinto posto nelle FP3 per Marc Marquez, in questo weekend disposto a spingersi al limite per capire le proprie condizioni. Poi Aleix Espargaro (sesto in prova, settimo in combinata) e Pecco Bagnaia (oggi settimo ma appena nono nella combinata) che va forte sul passo gara ma oggi ha leggermente faticato con 403 millesimi di distacco dal compagno di squadra.

Chiudono la top-10 delle PL3 Mir, Rins e Bagnaia, con gli ultimi due esclusi dal Q2 e costretti a iniziare la propria qualifica dal Q1 data anche la presenza di Jorge Martin nella combinata, in ottava posizione.

MotoGP, GP Valencia. classifica PL3 e combinata

Questa la top-10 delle terze libere del GP di Valencia:

1 43 J. MILLER. 1:29.921

2 5 J. ZARCO +0.105

3 33 B. BINDER +0.267

4 20 F. QUARTARARO +0.310

5 93 M. MARQUEZ. +0.358

6 41 A. ESPARGARO. +0.379

7 63 F. BAGNAIA. +0.403

8 36 J. MIR. +0.462

9 42 A. RINS. +0.467

10 23 E. BASTIANINI. +0.494

Questa invece la top-10 della classifica combinata:

1 J. MILLER

2 J. ZARCO

3 B. BINDER

4 L. MARINI

5 F. QUARTARARO

6 M. MARQUEZ

7 A. ESPARGARO

8 J. MARTIN

9 P. BAGNAIA

J. MIER

