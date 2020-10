MotoGP, Gran Premio di Teruel, la diretta live

Ad Aragon tutto pronto per la sfida di MotoGP, anticipata alle 13.00 per concomitanza con la Formula 1: pole per Nakagami, seconda posizione per Morbidelli, chiude la prima fila Rins.12:25

Grosse difficoltá per la truppa italiana e la Ducati, con Dovizioso, Bagnaia e Petrucci rispettivamente in posizione 17, 18 e 19 e un tempo di un secondo maggiore alla pole della Honda di Nakagami.12:28

Moto in pista, tutto pronto per il warm up e la conseguente partenza: senza Marquez e Rossi, gli altri piloti vogliono portare a casa i punti fondamentali per la corsa mondiale!12:55

PARTITI! Nakagami parte in testa ma scivola subito sulla seconda curva! Morbidelli in prima posizione!13:02

GIRO 1. Caduta anche per Miller e Binder nel fondo, giá tre piloti devono dire addio alla gara!13:03

GIRO 2. Morbidelli gira in prima posizione, alle sue spalle sale con forza Rins che prova subito l'attacco per la vetta.13:04

GIRO 3. Giro veloce di Morbidelli che prova la prima fuga, alle sue spalle Rins e Zarco riescono comunque a rimanere in scia.13:06

GIRO 4. Risposta immediata di Rins che spinge tantissimo per stare con Morbidelli, piú in difficoltá Zarco che perde metri.13:07

GIRO 5. Sta tornando con forza Marquez, lo spagnolo in sesta posizione ma con il giro veloce e all'attacco di Mir e Vinales.13:10

GIRO 6. Morbidelli con un ritmo folle, nemmeno Rins riesce a stare in questo momento in scia della Yamaha dell'italiano.13:11

GIRO 7. Sorpasso incredibile di Marquez su Vinales, lo spagnolo ora all'attacco della quarta posizione di Mir.13:12

GIRO 8. Zarco ora in difficoltá, Mir sta arrivando con forza portandosi dietro un Marquez che sta girando molto veloce.13:15

GIRO 9. Settima posizione per un Quartararo che sta faticando molto a stare con i primi, ritmi molto lenti per il francese.13:16

GIRO 10. Cominciano a crescere i tempi di Morbidelli e Rins dopo i primi 10 giri imprendibili per gli altri piloti in pista.13:18