MotoGp, Gresini continua a lottare contro il Covid: il bollettino

Continua la lotta di Fausto Gresini contro il Covid: lievi miglioramenti hanno indotto il team e l’equipe medica dell’Ospedale Maggiore di Bologna a rilasciare un nuovo, aggiornato bollettino sulle condizioni dell’ex campione di motociclismo e gestore del team che porta il suo nome.

Il nuovo bollettino sulle condizioni di Gresini

Gresini migliora, è cosciente, ma rimane sedato per tollerare la ventilazione meccanica. Attraverso i propri canali social, il suo team ha pubblicato un comunicato che riporta le parole del dottor Nicola Cilloni:

“Le condizioni cliniche di Fausto Gresini sono ancora caratterizzate da importante insufficienza respiratoria. Gli esami eseguiti hanno rilevato che la polmonite interstiziale è ancora presente e rende necessario mantenere la ventilazione meccanica e una moderata sedazione. Questo permette di mantenere la quantità di ossigeno nel sangue sufficiente”.

La lotta di Gresini contro il Covid

Dal 30 dicembre, Gresini è ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, nel reparto specializzato Covid-19, dove è stato trasferito da Imola, struttura in cui è stato inizialmente portato una volta presentatasi la necessità del ricovero. Solo pochi giorni prima di Natale, Gresini era risultato positivo al tampone e lì era incominciati i sintomi e il progressivo aggravarsi delle sue condizioni, tale da imporre il trasferimento in reparto e da Imola a Bologna per il peggioramento della polmonite da Covid contro cui sta combattendo tutt’ora.

VIRGILIO SPORT | 08-01-2021 12:04