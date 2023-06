MotoGp, Honda: “Abbiamo capito qual è il problema”

Il presidente Koji Watanabe: “Speriamo di risolverlo entro fine stagione. Marquez? Rispetteremo la sua decisione”

20-06-2023 11:30

La Honda non seguirà la Suzuki e non smobiliterà dal Mondiale di MotoGp nonostante la crisi, che ha toccato il suo apice nell’ultimo week end. Il presidente dell’Hrc, Koji Watanabe, ostenta una certa sicurezza e ripone molte speranze nel prosieguo della stagione: “Abbiamo scoperto qual è il problema della moto, ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà per risolverlo. Speriamo che entro la fine della stagione avremo la possibilità di raggiungere gli avversari, ma non è così facile. Marquez? Vogliamo tenerlo, ma non c’è fretta e poi parliamo sempre. Non abbiamo alcun timore, ma rispetteremo la sua decisione. Sentiamo che fa parte della nostra famiglia”.