MotoGp: Il 2022 parte col Test Ufficiale a Jerez

15-11-2021 12:43

Nemmeno il tempo di finire la stagione in corso, che subito, tra meno di tre giorni, si torna in sella per inaugurare e preparare il 2022.

I protagonisti della classe regina lasciano quindi il Circuito Ricardo Tormo per dirigersi verso l’Andalusia dove affronteranno due giorni di test al Circuito de Jerez – Angel Nieto previsti nelle giornate del 18 e 19 novembre. Un’occasione sicuramente molto importante che riserva la possibilità a piloti e team di provare le novità in arrivo dalle case madri; inoltre, è il momento in cui possono concentrarsi su quegli aspetti che permetteranno loro di migliorare le performance dei prototipi in pista.

Giovedi e venerdi prossimo saranno anche inevitabilmente due giorni da ricordare per tutti gli esordienti in MotoGp, come ad esempio il Campione del Mondo in carica della Moto2 Remy Gardner e il suo compagno di squadra, tanto nella categoria intermedia come in classe regina, Raul Fernandez. E poi ci sarà l’esordio di Fabio Di Giannantonio impegnato nelle fila della Gresini Racing al fianco di Enea Bastianini; Marco Bezzecchi nello SKY VR46 affiancherà Luca Marini, e ancora tra gli esordienti, ci sarà anche Darryn Binder, secondo pilota della storia dopo Jack Miller a compiere il duplice salto dalla Moto3 alla MotoGP. Il sudafricano esordirà sulla M1 trovandosi al box un pilota di grande esperienza come Andrea Dovizioso.

OMNISPORT