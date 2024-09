MotoGp, il calendario 2025 è un tour de force: Mugello e Misano confermate, tutte le novità

Tutte le novità e le importanti conferme del calendario 2025 della MotoGp: ecco cosa ne pensano i vari piloti

È stato svelato il calendario del Motomondiale 2025, che comprende 22 gran premi – due più della stagione in corso – in 18 differenti paesi e che inizierà il 28 febbraio e terminerà il 16 novembre. Gli appassionati italiani potranno ancora assistere ai Gp di Mugello (20-22 giugno) e Misano (12-14 settembre), i quali sono stati confermati. La nazione che ospiterà più Gp sarà invece la Spagna con quattro appuntamenti, mentre le novità sono il ritorno del Gp d’Argentina e di Brno e l’inedito Gp d’Ungheria.

Conferme per Mugello e Misano

Buone notizie per i tifosi italiani, che potranno seguire i loro beniamini nei due appuntamenti che si tengono nel Bel Paese. Il Gp del Mugello e quello di Misano sono stati infatti confermati nel calendario della MotoGp 2025 e si terranno rispettivamente nei weekend del 20-22 giugno e del 12-14 settembre.

Tornano Argentina e Brno. Ungheria novità assoluta

Nel 2025 torneranno anche i Gp d’Argentina – secondo appuntamento del calendario previsto per il 14-16 marzo -, che si tiene sul circuito di Termas de Río Hondo, e quello della Repubblica Ceca – tra il 18 e il 20 luglio -, che invece si disputa all’autodromo di Brno. Il 2025 vedrà anche una novità assoluta per la MotoGp, ovvero il Gran Premio di Ungheria, che si correrà dal 22 al 24 agosto al Balaton Park Circuit.

Il calendario

Il calendario si presenta con due appuntamenti in più rispetto a quello del 2024, portando il numero totale dei Gran Premi sparsi per tutto il globo (sono rappresentati ben cinque continenti) a un totale di 22:

1ª tappa: GP di Thailandia (Chang International Circuit), 28 febbraio-2 marzo

2ª tappa: GP di Argentina (Termas de Río Hondo), 14-16 marzo

3ª tappa: GP delle Americhe (Circuit of the Americas), 28-30 marzo

4ª tappa: GP del Qatar (Lusail International Circuit), 11-13 aprile

5ª tappa: GP di Spagna (Circuito de Jerez – Angél Nieto), 25-27 aprile

6ª tappa: GP di Francia (Le Mans), 9-11 maggio

7ª tappa: GP di Gran Bretagna (Silverstone Circuit), 23-25 maggio

8ª tappa: GP di Aragon (Motorland Aragon), 6-8 giugno

9ª tappa: GP d’Italia (Autodromo Internazionale del Mugello), 20-22 giugno

10ª tappa: GP dei Paesi Bassi (TT Circuit Assen), 27-29 giugno

11ª tappa: GP di Germania (Sachsenring), 11-13 luglio

12ª tappa: GP di Rep. Ceca (Automotodrom Brno), 18-20 luglio

13ª tappa: GP d’Austria (Red Bull Ring – Spielberg), 15-17 agosto

14ª tappa: GP d’Ungheria (Balaton Park Circuit), 22-24 agosto

15ª tappa: GP di Catalunya (Circuit de Barcelona-Catalunya), 5-7 settembre

16ª tappa: GP di San Marino (Misano World Circuit Marco Simoncelli), 12-14 settembre

17ª tappa: GP del Giappone (Mobility Resort Motegi), 26-28 settembre

18ª tappa: GP di Indonesia (Petramina Mandalika International Circuit), 3-5 ottobre

19ª tappa: GP d’Australia (Phillip Island), 17-19 ottobre

20ª tappa: GP della Malesia (Sepang International Circuit), 24-26 ottobre

21ª tappa: GP del Portogallo (Autódromo Internacional do Algarve), 7-9 novembre

22ª tappa: GP di Valencia (Circuit Ricardo Tormo), 14-16 novembre

Le reazioni dei piloti

I piloti sembrano in generale soddisfatti del calendario per la stagione 2025. Marco Bezzecchi ad esempio applaude la scelta delle gare doppie: “Bello vedere nel calendario 2025 tante doppie gare piuttosto che le triplette. Va bene così per me”.

Positivo anche il giudizio di Francesco Bagnaia, nonostante – contrariamente a Bezzecchi – preferisse le triplette: “Mi sembra migliore dell’anno scorso, mi spiace non ci sia più la tripletta ma mi sembra ottimo. Ed è bello tornare a Brno”. Ottimista anche il suo diretto avversario per il titolo di quest’anno Jorge Martin: “Mi sembra bello, mi piace che ci fermiamo un po’ a luglio e agosto. 22 gare sono tante, ma mi piace”.

Pecco non è l’unico a gioire del ritorno di Brno, della stessa idea è anche Fabio Di Giannantonio: “Calendario 2025? L’ho visto, la collocazione delle gare sembra interessante e ci sono anche delle piste nuove e alcuni ritorni come Brno. Ci saranno più gare ma siamo pronti”.

Il calendario piace anche a Fabio Quartararo, che trova solo un piccolo difetto: “Il calendario mi sembra in generale buono, ma forse sarebbe stato meglio fare Austin e Argentina attaccate”, mentre Enea Bastianini non è convito dal numero di gare: “22 gare sono tante, forse 20 numero giusto. Ci sono gare in posti diversi, proveremo ad approcciarlo bene”