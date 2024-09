Bastianini, il sorpasso a Martin spacca la MotoGP: "Non ho parole". Da Bagnaia a Marquez è bufera tra i piloti

Il sorpasso di Enea Bastianini a Jorge Martin nell'ultimo giro del GP di Emilia Romagna fa ancora discutere, il mondo della MotoGP prende posizioni, da Bagnaia a Marquez passando per Aleix Espargaro, Max Biaggi e Carlo Pernat

Non si placano le polemiche nel day after il Gran Premio di Emilia Romagna. La seconda gara di Misano ha regalato una bella gatta da pelare al mondo della MotoGP. Chissà quante volte al vincitore Enea Bastianini saranno fischiate le orecchie in queste ultime 24 ore. Il sorpasso all’ultimo giro su Jorge Martin è ancora al centro del dibattito tra chi, come il futuro pilota della Ktm lo considera una normale azione di gara e chi invece, lo spagnolo ma non solo, ha visto tanta, troppa malizia, in una manovra al limite, forzata ai limiti dello scontro e della caduta. Tra Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Carlo Pernat (agente di Enea) e altri piloti come Aleix Espargaro che ci è andato giù pesante, tutti hanno voluto dire la loro.

Sorpasso Bastianini-Martin: cosa è successo, la rabbia di Jorge

Ultimo giro del Gran Premio di Emilia Romagna. Davanti c’è Jorge Martin, nei suoi tubi di scarico Enea Bastianini. Lo spagnolo è in testa dall’inizio della gara dopo aver passato Bagnaia. Pecco è andato per le terre qualche giro prima. Martinator pregusta un importante bottino di allungo nel Mondiale piloti ma vuole anche vincere in casa del “nemico” a parziale rivincita della topica di due settimane fa quando scelte di cambiare moto dopo due gocce d’acqua.

Bastianini è carico a pallettoni, non vince da Silverstone, e sente che è la volta giusta. A poche curve dalla fine dell’ultimo giro, Enea vede un pertugio per via di una incertezza in frenata di Martin, la “Bestia” diventa tale, entra deciso in frenata, Jorge prova a chiudere ma si accorge che il contatto sarebbe inevitabile, i due si sfiorano, si toccano, lo spagnolo decide di andare lungo, per paura, ammetterà dopo di finire per terra e gettare alle ortiche la fuga mondiale su Bagnaia.

Bastianini vince praticamente in solitaria, Martin arriva secondo. Ma il sorpasso subito, in quella maniera, a suo modo di vedere, scorretta lo porta alla rabbia, taglia il traguardo facendo il gesto dell’ombrello verso Enea. Ed anche nelle dichiarazioni i due terranno la loro linea marcata: Martin accusa Bastianini di manovra scorretta, Enea si difende e la Race Direction gli dà ragione. Il sorpasso non viene nemmeno investigato.

Bastianini vs Martin, MotoGP divisa: Bagnaia attacca Jorge

Arrabbiato e deluso per la caduta, lui dice inca**ato, Francesco Bagnaia sta dalla parte di Bastianini e prende in contropiede Martin: “Mi è sembrato un normale sorpasso di gara, anche se molto aggressivo, non lo dico perchè sono di parte. Ma ogni tanto con Martin mi è capito di subire dei sorpassi del genere, in India e in Qatar nella Sprint per esempio. Quando fai qualcosa devi accettare che possa anche essere fatto a te”.

Gli spagnoli contro Bastianini, Marquez ed Aleix Espargaro al veleno

Sarà per una mera questione nazionalistica ma la folta truppa di piloti spagnoli sta tutta dalla parte di Jorge Martin e attacca Enea Bastianini. Da quale pulpito arriva la ‘predica’ di Marc Marquez che almeno riconosce di essere ricorso spesso a manovre del genere: “Sorpasso al limite e sanzionabile. Sì, è vero anche io ho fatto dei sorpassi così ma se esci di pista e spingi l’avversario, rischi di farlo cadere, è giusto essere sanzionati e a me è capito di prendere penalizzazioni in passato”. Sulla stessa lunghezza d’onda il fratello Alex: “Con le regole che abbiamo adesso, non ci sono penalità. Ma noi piloti dobbiamo parlarne per stabilire dei limiti”.

Il più duro è Aleix Espargaro: ” Non capisco cosa stanno facendo gli steward, sono molto deluso. Mi dispiace molto per quello che è successo. Non ho parole, un pilota tocca l’altro, escono tutti e due e non si preoccupano nemmeno di indagare? Non ha senso – ha espresso senza mezzi termini lo spagnolo dell’Aprilia – A parte l’azione, sono un po’ preoccupato per il messaggio che stanno mandando a tutti i piloti. Ci dicono che potete fare quello che volete , anche eliminare un avversario, e questo è un precedente molto pericoloso. Questo è il risultato dell’incompetenza degli steward nel fare il loro lavoro Sì, è difficile sorpassare, ma se tocchi un altro pilota ed esci entrambi, non è solo una questione di moto”.

MotoGP: Marini neutro, Acosta cita Rossi, Pernat provoca e Biaggi sta con Bastianini

A spaccare la correlazione nazionalistica è stato Luca Marini che resta neutro: “Stiamo andando in una direzione per cui è sempre più difficile sorpassare, soprattutto su questa pista. Quindi capisco le difficoltà di Enea. Se Martin non avesse rialzato la moto, sarebbe caduto. Allora forse ci sarebbe stata una penalità. Martin è rimasto in piedi e Bastianini non è stato punito, ma la manovra non cambia e questo mi sembra privo di senso“.

Di contro anche Pedro Acosta non sta con gli spagnoli e cita episodi simili del passato: “è un sorpasso come quelli di prima. Quello di Valentino con Sete Gibernau o di Marc con Lorenzo. Non lo vedo punibile”. Per il grande “vecchio” Max Biaggi: “Ai miei tempi la direzione gara si sarebbe girata dall’altra parte per mangiarsi un panino”. Invece Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini ovviamente ci mette del pepe alla sua maniera: “Enea ha fatto un sorpasso al limite ma è stato pulito. Chi si lamenta della manovra la fa a sua volta”.