MotoGP Indonesia: Bagnaia fissa la tabella rimonta, ancora scintille tra Martin e Bastianini. Marquez allo scoperto

I 4 moschettieri della MotoGP, Bagnaia, Martin, Bastianini e Marc Marquez si sono confrontati in conferenza stampa prima di calarsi in pista per il Gran Premio di Indonesia. Pecco crede alla rimonta su Jorge

Ventiquattro punti. E’ la distanza che divide Jorge Martin e Francesco Bagnaia alla vigilia del week end del Gran Premio di Indonesia. Pecco arriva al circuito di Mandalika voglioso di ribaltare ancora una volta la classifica iridata della MotoGP dopo lo scivolone di Misano che lo ha allontanato dalla spagnolo. Che a sua volta ripete come un mantra la frase “vietato sbagliare” perchè sa che in passato qualche errore l’ha commesso. Più easy la situazione degli altri “contender”, Enea Bastianini è carico a pallettoni dopo la vittoria di domenica scorsa e un pensierino al mondiale lo fa, in apparenza non ci pensa invece Marc Marquez che come un buon ciclista di rango non potendo prendere la maglia punta ai successi di tappa.

MotoGP, Bagnaia vuole cancellare la caduta di Misano

La caduta di Bagnaia a Misano 2. Potrebbe essere stato il punto di non ritorno del Mondiale di Francesco Bagnaia. Pecco si è ritrovato di nuovo staccato da Martin in classifica, 24 punti che, parole dello stesso campione del mondo in carica, “non sono poi tantissimi, ma neanche pochi…”

Bagnaia ha le idee chiare su cosa serva per annullare il primo possibile il gap da Martinator: “Voglio approcciare queste ultime gare come sempre, cercando di vincere. Devo essere aggressivo”. Pecco torna sulla caduta di Misano e sul problema con le gomme che ha avuto nella prima metà gara che lo ha costretto a rincorrere, e forse, a cadere: “Facevo fatica a spingere. Avevo pessime sensazioni con la gomma posteriore, poi sono caduto, è stato un mio errore, ma appena non spingi in frenata e la moto è allineata tendi a perdere l’anteriore. E’ stata una domenica strana, perché mi sentivo forte”.

Martin allontana la pressione: “Vietato sbagliare”

Se c’è un inseguitore c’è anche qualcuno in fuga. Jorge Martin come dopo Aragon (dopo la caduta di Bagnaia con Alex Marquez) si ritrova con un importante vantaggio su Bagnaia. Poi ci fu la prima gara di Misano e lo spagnolo gettò tutto o quasi alle ortiche con quella prematura sosta ai box dopo appena due gocce d’acqua.

Misano 2 ha riconcesso un nuovo bonus a Martinator che non intende sprecarlo anche se la pressione è tanta perchè proprio in Indonesia lo scorso anno Martin buttò la gara mentre dominava: “è fondamentale non commettere errori. Penso di poter essere molto competitivo. Sarà importante essere costanti lungo tutto il fine settimana e soprattutto non fare errori in qualifica”.

Bastianini e Martin, strascichi del sorpasso di Misano

Non si placano le polemiche nate dal sorpasso al limite di Enea Bastianini all’ultimo giro del GP di Emilia Romagna ai danni di Jorge Martin. Nonostante il chiarimento, prima e dopo la premiazione sul podio di Misano i due piloti Ducati restano sulle loro posizioni, ribadite in sede di conferenza stampa in Indonesia.

“Il mio sorpasso ha fatto discutere? Concordo col fatto che sia stato un sorpasso corretto” ha detto Bastianini. “Non sono d’accordo, per me il sorpasso non è stato corretto ma è inutile rivangare il passato. Complimenti a Enea per la vittoria” ha ribadito sordidamente Martin. Mondiale MotoGP aperto? Bastianini ci crede, Marquez non più Pareri contrastanti anche sulle possibilità di allargare la contesa per il titolo ad altri “contender”. A -59 ma forte della vittoria di domenica scorsa proprio Enea Bastianini qualche speranza di rientrare nella corsa mondiale ce l’ha: “Nella prima parte dell’anno ho cercato di essere costante, senza rischiare troppo. Ora dovrò essere aggressivo e vincere tante gare se voglio tornare in lotta per il titolo. Ho tanti punti da recuperare”. Anche se ha un punto in meno di Bastianini non ci crede Marc Marquez che dopo il doppio exploit Aragon-Misano 1 nella seconda gara sulla pista intitolata a Simoncelli ha chiuso con due quarti posti lontano parecchio dalle Ducati GP24: “Per quest’anno ho raggiunto il mio obiettivo, ora punto a divertirmi. Mandalika mi piace ma non è tra le mie piste preferite”.