MotoGP, Gp Indonesia: orario, info, dove vederlo in tv e streaming. Bagnaia a caccia di riscatto e rimonta

La Moto GP riaccende subito i motori in Indonesia con il Gran Premio di Mandalika: Bagnaia alza la testa dopo la caduta a Misano e punta Martin

Dopo il doppio appuntamento di Misano, il Motomondiale lascia l’Italia e l’Europa e approda in Asia con il Gran Premio di Indonesia quindicesima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Mandalika. Week end che ci costringerà ad orari albeggianti anche se le due gare, la Sprint e il Gran Premio saranno ad ore abbordabili in mattinata. Grande pressione sul campione del mondo Pecco Bagnaia che deve subito rimettere il piede sull’acceleratore ed evitare colpi di scena come la caduta dell’Emilia Romagna per riaccorciare da Jorge Martin in fuga nel campionato piloti.

Moto GP, in Indonesia Bagnaia cerca il riscatto

La caduta di Bagnaia a Misano 2 ha permesso a Martin di allungare nella classifica piloti: lo spagnolo ha 24 punti di vantaggio sul pilota italiano della Ducati, che non dovrà più commettere errori per cercare di tenere viva la speranza Mondiale. Ma il campione del mondo in carica non fa drammi: “Tornare a correre già questo fine settimana è sicuramente positivo: ci permette di lasciarci definitivamente alle spalle Misano per concentrarci esclusivamente su Mandalika. Gareggiare qui è sempre speciale per il calore e la grande passione che hanno gli indonesiani per il nostro sport“. Poi ha aggiunto: “Non sarà sicuramente un weekend semplice: qui il meteo è spesso imprevedibile, le temperature sono alte e le condizioni della pista non sono spesso ottimali, ma siamo comunque pronti ad affrontare qualsiasi condizione. Lavoreremo sodo per cercare di essere veloci fin da subito”.

Dove vedere la Moto Gp: diretta tv e streaming

Tutto il weekend della Moto Gp sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport e si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento, e NOW. Le qualifiche delle tre classi e la sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), che manderà in onda in differita anche le gare di Moto3 (alle ore 09:05), Moto2 (alle ore 10:20) e MotoGP (alle ore 12:05).

Abbonati subito a NOW per vedere tutta la MotoGP in diretta streaming

Gran Premio Indonesia, il programma