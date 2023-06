MotoGP, Domenicali allontana l'opzione Marquez: "Non incarna lo spirito Ducati"

L'ad della Ducati Domenicali commenta la previsione di Lorenzo: "Marquez è straordinario, ma la nostra forza è il modo di lavorare con i nostri piloti".

05-06-2023 19:43

In una intervista a ‘Sky Sport 24’ l’amministratore delegato Ducati Claudio Domenicali ha commentato le parole di Jorge Lorenzo, che vede il futuro di Marc Marquez in Ducati, una volta scaduto il contratto con Honda: la Rossa di Borgo Panigale è la favorita al Mondiale 2023, anche se Pecco Bagnaia non ha scavato il solco preventivato sui rivali e Marco Bezzecchi lo segue a un’incollatura.

Ducati, Domenicali chiude la porta a Marquez

E’ stato Jorge Lorenzo, che ha vestito la tuta della ‘Rossa’ nel 2017-2018, a ipotizzare qualche giorno fa il matrimonio tra la Ducati e Marc Marquez, partendo dalla considerazione che la voglia di vincere potrebbe indurre il campione spagnolo a fare qualche rinuncia sul piano dell’ingaggio per guidare la moto migliore. L’ad Claudio Domenicali getta però benzina sul fuoco: “Una voce da bar sport affascinante, che stride con il nostro modo di lavorare. Abbiamo un gruppo di piloti straordinari che abbiamo cresciuto e che incarnano il nostro spirito di famiglia e i risultati ci danno ragione: non c’è solo Pecco, ma anche Bastianini e Martin e i vari giovani che stiamo seguendo. Marquez non deve dimostrare niente a nessuno, ma non sarebbe la cosa giusta per noi”.

Mugello, l’obiettivo della Ducati

La Ducati si presenta al GP d’Italia vincente e consapevole della sua forza: “Viviamo un bel momento, è un ciclo, tutte le aziende sono fatte di cicli: noi abbiamo lavorato molto e i risultati sportivi sono evidenti. Il 2022 è stato un anno straordinario, non avevamo mai vinto il titolo sia in Superbike sia in MotoGP; quest’anno abbiamo iniziato abbastanza bene, anche se non abbiamo raccolto quello che il nostro potenziale esprime. Ci presentiamo carichi al Mugello: Bagnaia è in testa al Mondiale e Bezzecchi lì vicino, ci possiamo giocare belle carte, ma ci aspetta un fine settimana duro; i tifosi e gli spettatori si divertiranno” spiega l’ingegnere meccanico entrato in Ducati oltre trent’anni fa.

Domenicali, il paragone tra Bagnaia e Bautista

Pecco Bagnaia guida il gruppo grazie ai punti delle Sprint Race, ma la domenica o vince (Portogallo, Spagna), o non raccoglie punti (Argentina, Americhe, Francia): è un approccio verso la riconferma al titolo piloti molto meno autoritaria di quella dipanata da Alvaro Bautista, che a Misano ha centrato la terza tripletta consecutiva e messo già 86 lunghezze tra sé e Razgatlioglu: “Quella di Alvaro è una bellissima storia: ha vinto molto, pur avendo sbagliato tanto, è ritornato in Ducati più maturo e capace di gestire le situazioni; grazie alla confidenza con la moto, sa aspettare il momento giusto. Pecco è un talento pazzesco, spesso sottovalutato: se non avesse commesso qualche errore, parleremmo di un campionato monotono”.