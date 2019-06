MotoGP, il gp di Catalogna a Barcellona. La diretta-live

RICARICA LA PAGINA

Dieci minuti al via! Riepiloghiamo la griglia di partenza del gp di Catalogna: 1. Quartararo, 2. Marquez, 3. Morbidelli; 4. Rossi, 5. Dovizioso, 6. Vinales; 7. Petrucci, 8. Rins, 9. Crutchlow; 10. Lorenzo, 11. Mir, 12. P. Espargaro; 13. Bagnaia, 14. Miller, 15. Abraham; 16. Nakagami, 17. A. Espargaro, 18. Zarco; 19. Rabat, 20. Oliveira, 21. Syahrin; 22. Smith, 23. Guintoli, 24. Iannone.

I tifosi di casa sperano naturalmente nella tripletta. Il grande favorito per il successo nella gara di MotoGp è Marc Marquez, anche se Quartararo sembra davvero in condizione. Da tenere d’occhio, poi, l’agguerrita truppa di italiani, con Dovizioso costretto però a partire qualche metro più indietro.

Successo spagnolo anche in Moto2, col trionfo di Alex Marquez davanti allo svizzero Thomas Luthi. Per il fratello minore di Marc anche il primato nella classifica del Mondiale, approfittando della caduta di Lorenzo Baldassarri. Un altro spagnolo sul gradino più basso del podio: Jorge Navarro. Tutti i dettagli qui.

Dominio spagnolo in Moto3, col successo di Ramirez su Honda davanti a Canet, che allunga in classifica generale approfittando dell’uscita di scena di Dalla Porta. Terzo posto per l’italiano Celestino Vietti, dello Sky Racing Team VR46, quinto Dennis Foggia. Tutti dettagli qui.

Amici sportivi di Virgilio, benvenuti alla diretta live della settima prova del Mondiale di MotoGp. Il Motomondiale riparte da Barcellona. Sul circuito di Montmelò si disputa il gran premio di Catalogna, il settimo appuntamento nel calendario della MotoGP 2019. Un gran premio che dovrà confermare la leadership di Marc Marquez nella classifica, ma che in tanti sperano possa essere quello della svolta per Valentino Rossi ancora a secco di risultati. Come detto la classifica è guidata da Marc Marquez con 115 punti, seguito dal nostro Dovizioso a quota 103. Terzo lo spagnolo Rins a 88 punti, al quarto Petrucci con 82 e quinto Vale Rossi a 72 punti.

Griglia gp di Catalogna: Quartararo in pole, Rossi in seconda fila

Sarà Fabio Quartararo a scattare davanti a tutti sulla pista del Montmelò. Il pilota francese del team Yamaha Petronas ha beffato in qualifica il campione del mondo Marquez e le altre Yamaha di Vinales, Morbidelli e Rossi. In serata proprio Vinales è stato penalizzato per aver rallentato nel finale proprio Quartararo, dopo la bandiera a scacchi: Morbidelli scatterà dunque dalla prima fila, con Rossi quarto e Dovizioso quinto, con lo spagnolo della Yamaha a completare la seconda fila. In terza Petrucci, Rins e Crutchlow, decimo tempo per Lorenzo, ai ferri corti con Marquez.

Gp Catalogna, il warm up: settimo tempo per il Dottore

Quartararo il più veloce anche nel warm up: suo il miglior tempo in mattinata, 1:39,918, con Marquez staccato di 47 millesimi. Terzo Aleix Espargarò su Aprilia nonostante una scivolata senza conseguenze. Quarto tempo per Vinales, quindi Rins sulla sua Suzuki e Nakagami sulla Honda LCR. Più indietro Rossi, Petrucci e Dovizioso, rispettivamente settimo, ottavo e nono.

Caratteristiche del circuito di Montmelò a Barcellona

Il gp di Catalogna si disputa come detto sul tracciato di Montmelò con inizio alle ore 14 di domenica 16 giugno. La pista è lunga 4,729 km e i piloti dovranno ripeterla per 24 volte. Un circuito veloce e completo, con allunghi e staccate importanti, con il ritorno al doppio curvone finale in sostituzione della chicane introdotta per la F1. C’è un lungo rettilineo d’arrivo dove si sfiorano i 320 km/h, poi subito dopo c’è la prima chicane destra-sinistra veloce che porta al lungo curvone tendente a destra: staccata alla curva 4. Segue una breve accelerazione, poi un tornantino a sinistra e poco dopo una chicane sinistra-destra nella quale è fondamentale la traiettoria in entrata e in uscita. Dopo di che il curvone a destra che precede il rettilineo opposto ai box. In fondo staccata dura per la curva della 10 che porta alla parte mista finale: chicane sinistra-destra di curva 11, poi curvone verso destra alla 12 e poi il ritorno dei due curvoni di 13 e 14 che immettono nel rettilineo finale. Il record sul giro per ora è di 1:40,021.

VIRGILIO SPORT | 16-06-2019 13:00