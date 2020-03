MotoGp, Jorge Lorenzo torna a correre: ufficiale

Durerà solo pochi mesi il ritiro di Jorge Lorenzo dalla MotoGp. Il centauro maiorchino, attualmente collaudatore alla Yamaha, ha annunciato che tornerà a correre nella classe regina, usufruendo di una wild card di Dorna per il prossimo Gran Premio di Catalogna a Barcellona.

Lorenzo, che correrà con la Yamaha M1 del team ufficiale, e quindi al fianco di Rossi e Vinales, è già tornato in pista a Sepang per i test pre stagionali. Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo, non ha resistito all’astinenza da gara: “Ci ho pensato per qualche settimana. Alla fine ho deciso di prendere parte al Gran Premio di Catalunya. Non vedo l’ora di entrare in azione. Spero di vedervi numerosi”, ha detto sui social.

Il ritorno di Lorenzo intensifica le voci di un rientro definitivo nel 2021, magari nel team satellite Petronas al fianco di Valentino Rossi. Il Dottore alle indiscrezioni aveva risposto così: “Sarebbe bellissimo riformare una squadra con Jorge, ma c’è Morbidelli che è giovane e veloce”, le parole riprese da Sky.

Jorge Lorenzo nella conferenza stampa di presentazione da collaudatore aveva parlato della possibilità di un ritorno alle gare: “La mia prima idea quando mi sono ritirato era di ritirarmi completamente. Ho speso 19 anni della mia vita provando con tutto me stesso a vincere, per competere, per riuscire nella mia missione. Credo di essere arrivato a una tappa diversa della mia vita, anche se devo ammettere che mi sono divertito tanto in sella alla Yamaha nello shakedown di Sepang”.

“Ho sentito di nuovo quella felicità che non provavo da tanto tempo. Se a Valencia ho detto che al 99% non sarei più tornato a gareggiare, adesso direi che la percentuale si è abbassata al 98%”.

