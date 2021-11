MotoGP, KTM, fuori il team director Mike Leitner

24-11-2021 21:18

KTM si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione interna. Quanto mai inattesa, anche considerando l’ormai definita lineup del 2022 sia per quanto riguarda i piloti che i dirigenti, il licenziamento del team director Mike Leitner, secondi i massimi dirigenti della casa colpevole dei pessimi risultati di questa stagione in MotoGP.

Ancora più inaspettato è però il nome che sostituirà Leitner. Si tratta infatti di Francesco Guidotti, in questi anni punto di riferimento assoluto del principale team satellite della Ducati, la squadra Pramac. Guidotti si affiancherà Fabiano Sterlacchini, ex braccio destro di Gigi Dall’Igna in Ducati. Una vera e propria sorpesa per Ducatik, dato che Pramac negli ultimi anni ha lanciato tantisimi piloti di valore come Martin e gli stessi Factory Miller e Bagnaia.

