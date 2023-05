MotoGP: l'amico Bezzecchi è il vero anti Bagnaia, adesso il Mugello

Secondo trionfo stagionale del Bez che ora è solo ad un punto dal Campione del Mondo in carica. Sarà un GP d'Italia da non perdere. Tutto nel segno della Ducati.

15-05-2023 08:46

Marco Bezzecchi, sfruttando i problemi altrui, ha vinto il GP di Francia e ora è a -1 dall’amico Pecco Bagnaia. Appuntamento al Mugello per una sfida ricca di fascino e tutta a tinte azzurre.

MotoGP, Bezzecchi al secondo successo in stagione

Dopo aver trionfato, sotto la pioggia, al GP dell’Argentina, Marco Bezzecchi si è ripetuto al GP di Francia. Questa volta, il giovane fuoriclasse della Mooney VR46 Ducati, ha sfruttato al meglio gli errori degli avversari, confermando di essere, oltre che velocissimo, anche molto astuto.

La seconda vittoria stagionale in MotoGP ha permesso a Marco Bezzecchi di portarsi a solo un punto di distanza dal leader del Mondiale Pecco Bagnaia nella classifica piloti. Un risultato eccezionale dopo solo cinque gare, la conferma che Marco Bezzecchi può lottare per il Mondiale.

MotoGP, Bezzecchi e Bagnaia amici ma c’è il Mondiale

“Siamo grandi amici, e questo non cambierà, ma in pista vogliamo batterci”, le chiare parole del Bez che, a questo punto, ha la consapevolezza di poter dar fastidio al Campione del Mondo in carica, alle prese con un inizio di stagione tra alti e bassi. Il nervosismo del Pecco potrebbe agevolare il lavoro di Marco Bezzecchi.

Molto amici fuori dalla pista, i due potrebbero diventare grandi rivali in gara. Al momento, guardando anche ai problemi che stanno avendo quasi tutti gli altri piloti, il Bez sembra l’unico, vero, anti Pecco.

Appuntamento al Mugello per Bagnaia vs Bezzecchi

Nel week-end 10-11 giugno andrà in scena, al Mugello, l’atteso GP d’Italia. Sarà l’occasione per un’altra sfida tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Due italiani che si contenderanno la testa del Mondiale su un circuito italiano.

Gongola anche la Ducati che, almeno fino a questo punto, sta letteralmente dominando il Mondiale della MotoGP. Nelle prime sei posizioni della classifica piloti, ci sono ben cinque moto griffate Ducati. Ora anche la sfida, tutta italiana, tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, per giunta al GP d’Italia.