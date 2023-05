MotoGP Francia, scoppia il caso fra Bagnaia e Vinales: ne approfitta Bezzecchi

Il campione del mondo della Ducati e lo spagnolo dell'Aprilia protagonisti di un incidente a inizio gara. Litigano e poi fanno pace. A Le Mans vince il pilota Mooney VR46.

14-05-2023 16:02

Partiva dalla pole position e come quando era scattato davanti a tutti in Texas non è riuscito ad approfittarne. Nuova caduta e nuovo zero per Pecco Bagnaia nella gara della domenica del Gran Premio di Francia sulla storica pista di Le Mans. Questa volta è finito a terra dopo un incidente con l’Aprilia di Maverick Vinales. Uno strano contatto che ha fatto scoppiare subito un bel caso.

Le Mans, il contatto di gara fra Bagnaia e Vinales

La quinta gara tradizionale della stagione era appena iniziata, mancavano ancora 22 giri alla bandiera a scacchi. Alle spalle di Jack Miller e Marc Marquez, Vinales ha tentato il sorpasso su Bagnaia per mettersi terzo. Lo spagnolo è andato però largo, allora l’italiano campione del mondo ha provato a buttarsi subito dentro nel cambio di traiettoria.

Vinales si è però spostato sulla sua destra e così si è toccato con Bagnaia. Entrambi sono finiti a terra e subito dopo il contatto i due si sono spintonati più volte chiedendo una spiegazione all’altro per l’incidente. La discussione è continuata, ma poi i due si sono chiariti e hanno fatto pace tanto da tornare ai box venendo accompagnati dallo stesso motorino.

Le Mans, la bella vittoria in fuga di Bezzecchi

Il contatto fra i due è uno zero pesante per entrambi, specie per Bagnaia alla terza caduta in cinque delle gare disputate di domenica. Il pilota Ducati lamentava anche problemi alla caviglia destra, ma per fortuna nulla di grave. Poteva puntare alla vittoria, così come lo spagnolo dell’Aprilia avrebbe potuto lottare per uno dei tre gradini del podio.

La pace fra Pecco e Vinales alla fine c’è stata, ma ad approfittarne è stato Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR46. Seconda vittoria stagionale per lui davanti alle due Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Vittoria che riporta Bezzecchi a -1 da Bagnaia in campionato. Terzo Brad Binder a -13, quarto ora Martin a 14 punti da Pecco.

Le Mans, botta e risposta fra Rivola e Dall’Igna

Subito dopo l’incidente, Massimo Rivola, amministratore delegato del reparto corse Aprilia, ha commentato così a Sky Sport MotoGP il contatto fra Bagnaia e Vinales: “L’importante è che i piloti stiano bene, non c’è molto da commentare. Un pilota è davanti all’interno, l’altro è all’esterno e non gli lascia spazio, non c’è molto da dire”.

Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha risposto così sempre a Sky sull’incidente di gara fra i due: “Oggi purtroppo è stato un grande peccato per Pecco, ma adesso bisogna vedere cos’è successo, perché non sono riuscito a capirlo bene in diretta, durante la gara. Però le corse sono fatte così e purtroppo non ci si può far nulla“.