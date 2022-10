MotoGP, la diretta del GP d'Australia sul circuito di Phillip Island. LIVE

è arrivato il momento della MotoGP, la gara regina di questo weekend. Dopo una qualifica dove tutti i piloti sono arrivati vicini, pole position di Martin, secondo Marquez, terzo Bagnaia.04:56

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa gara!04:59

PARTITI! Martin tiene la prima posizione, Quartararo subito all'attacco su Bagnaia!05:01

GIRO 2. Marc Marquez, secondo, é vicinissimo a Martin: pronto il pilota per l'attacco.05:03

GIRO 3. Bagnaia in lotta con Espargaro per il terzo posto, Quartararo in sesta posizione.05:04

GIRO 4. Che ritorno per Miller, ora quarto dopo aver passato Espargaro. Erre di Quarrararo che finisce nella coda della gara.05:06

GIRO 5. Quartararo ora in posizione 22, gara decisamente in salita per il Diablo.05:07

GIRO 6. Miller, con le morbide, ha altro ritmo: sorpasso anche su Bagnaia che peró gli risponde il sorpasso.05:08

GIRO 7. Quartararo é ora diciannovesimo ma con il iro veloce, il francese vuole tornare con i primi.05:10

GIRO 8. Martin continua in testa, Marquez vicino ma non ancora all'attacco!05:11

GIRO 9. Gran sorpasso di Rins su Bagnaia, podio tutto spagnolo in questo momento.05:13

GIRO 10. CADUTA PER ALEX MARQUEZ E MILLER! Lo spagnolo scivola e colpisce in pieno l'avversario, entrambi fuori dalla gara!05:14

GIRO 11. Bezzecchi sesto ma a contatto con i primi, che gara per l'italiano.05:16

GIRO 12. CADUTA PER QUARTARARO! Il francese, appena entrato in zona punti, perde l'anteriore e si stende a terra!05:17

GIRO 13. Rins passa Marquez, battaglia tra lo spagnolo e Bagnaia per il terzo posto.05:19

GIRO 14. Ora la battaglia é per il quarto posto, con Bezzecchi all'attacco su Bagnaia.05:20

GIRO 15. Rins passa Martin e si piazza primo, lo segue Bagnaia che torna secondo.05:21

GIRO 16. Bagnaia si porta primo, che battaglia tra Rins e Marquez per il secondo posto.05:23

GIRO 17. Gran ritmo ora per Bastianini, che sta tornando con forza trai i primi.05:25

GIRO 18. Rins passa Marquez, Bagnaia prova ad approfittare di questa battaglia per scappare in vetta.05:27

GIRO 19. Sorpasso di Martin che si porta terzo, Marc Marquez momentaneamente fuori dal podio.05:28

GIRO 20. Bezzecchi di potenza supera prima Martine e poi Marquez, due italiani momentaneamente sul podio!05:30

GIRO 21. Che gara di Bezzecchi che ora é secondo alle spalle di Bagnaia, sei moto in meno di un secondo!05:31

GIRO 22. pazzesca gara di Bezzecchi che ora attacca Bagnaia, Rins supera Marquez e si mette terzo.05:33

GIRO 23. Caduta di Morbidelli che chiude cosí una gara molto difficile.05:34

GIRO 24. MotoGP stile Moto3, con almeno sei piloti che possono dire la propria per la vittoria.05:35

GIRO 25. Tre giri alla fine, Rins prova l'attacco ma che difesa di Bezzecchi che mantiene la seconda posizione.05:37

GIRO 26. Rins passa secondo, vicinissimo lo spagnolo a Bagnaia.05:39

ULTIMO GIRO! Bagnaia in testa, ma Rins vicinissimo con Marquez pronto all'attacco!05:40

VINCE RINS! Secondo Marquez, terzo Bagnaia che si prende la leadership del Mondiale!05:42

Vittoria per Rins che aspetta l'ultimo giro per passare Bagnaia e portare a casa la vittoria. Secondo un Marquez molto positivo, terzo Bagnaia che sfrutta la caduta di Quartararo per prender punti e portarsi primo nella corsa al Mondiale.05:43