MotoGP, Gran Premio Olanda: Bagnaia vince, Quartararo va giù. Rivivi la gara

Tutto pronto per l'undicesima gara di MotoGP del Mondiale 2022, siamo in Olanda nel TT Circuit di Assen con Francesco Bagnaia in sella alla Ducati del Ducati Lenovo Team in pole position.13:20

Enea Bastianini, quarto in classifica generale, partirà dalla sedicesima casella in griglia.14:00

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!13:59

GIRO 4: Long Lap Penalty per Miller. Il pilota della Ducati rientra in gara in undicesima posizione. Davanti, Quartararo si avvicina minacciosamente ad A.Espargaro.14:07

GIRO 5: Errore di Quartararo che finisce a terra in curva 5 portando fuori pista anche A.Espargaro. Il pilota spagnolo riesce a rientrare in pista in quindicesima posizione mentre il francese è ultimo distantissimo da Morbidelli, penultimo.14:10

GIRO 17: La pioggia cade ma non con grande intensità. Vedremo se qualche pilota deciderà di fermarsi ai box per il cambio moto. Intanto, Vinales ha superato Binder per la terza posizione approfittando anche dei problemi avuti da Martin, ora sesto alle spalle anche di Miller.14:29

GIRO 23: Vinales conserva cinque decimi di vantaggio su Miller. Lo spagnolo dell'Aprilia deve guardarsi dall'australiano che in questo momento è il pilota più veloce in pista.14:37

Grazie a questo risultato, A.Espargaro (151 punti) si avvicina in classifica al leader Fabio Quartararo (172 punti) mentre Francesco Bagnaia (106 punti) sale in quarta posizione, distaccato di 66 punti dal pilota ufficiale della Yamaha.14:50

Grazie per aver seguito la diretta scritta del GP d'Olanda, appuntamento al 7 agosto per il GP di Gran Bretagna a Silverstone.14:52

PRE GARA

La MotoGP torna in pista e lo fa col GP d’Olanda, undicesimo appuntamento della stagione motociclistica 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Fabio Quartararo (172 pt.) Aleix Espargaro (138 pt.) Joan Zarco (111 pt.) Enea Bastianini (100 pt.) Brad Binder (82 pt.)

La pole position del Gran Premio di Assen, in Olanda, se la prende ancora una volta la Ducati di Francesco Bagnaia, che batte il record della pista, infila l’ennesima partenza al palo di questa stagione con la speranza di non gettare alle ortiche, o peggio nella ghiaia, tutto in gara. Pecco precede la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Pramac di Jorge Martin.

Seconda fila per un super Marco Bezzecchi in compagnia dell’Aprilia di Espargarò e l’altra Ducati di Jack Miller. Altra Ducati in settima posizione, la Pramac di Johann Zarco, che pero paga quattro decimi dal compagno di squadra e sei e mezzo da Bagnaia. Chiudono la top 10 Oliveira (qualificato dal Q2), Rins e Binder (anche lui arrivato dal Q2). Sfortuna per Bastianini in Q1, sarà costretto a partire 16°.

Il Gran Premio d’Olanda si corre sul circuito di Assen, storica tappa del motomondiale, chiamato anche “l’Università del Motociclismo”. Sono previsti 26 giri. Semaforo spento e gas a martello alle ore 14.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati ottenuti in qualifica:

PRIMA FILA

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Fabio Quartararo (Yamaha)

3. Jorge Martin (Ducati)

SECONDA FILA

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Aleix Espargaro (Aprilia)

6. Jack Miller (Ducati)

TERZA FILA

7. Johann Zarco (Ducati)

8. Miguel Oliveira (Ktm)

9. Alex Rins (Suzuki)

QUARTA FILA

10. Takaaki Nakagami (Honda)

11. Maverick Vinales (Aprilia)

12. Brad Binder (Ktm)

QUINTA FILA

13. Luca Marini (Ducati)

14. Joan Mir (Suzuki)

15. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

SESTA FILA

16. Enea Bastianini (Ducati)

17. Andrea Dovizioso (Yamaha)

18. Stefan Bradl (Honda)

SETTIMA FILA

19. Remy Gardner (Ktm)

20. Franco Morbidelli (Yamaha)

21. Alex Marquez (Honda)

OTTAVA FILA

22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

23. Raul Fernandez (Ktm)

24. Darryn Binder (Yamaha)

