MotoGP, rivivi il GP di Gran Bretagna a Silverstone: la cronaca giro per giro

A Silverstone il sole ha fatto capolino sulla pista del nono appuntamento della MotoGP 2023, ma poi la pioggia ha disturbato gli ultimi giri del GP di Gran Bretagna dove per buona parte della gara Pecco Bagnaia ha dominato, per poi cedere il passo ad uno scatenato Aleix Espargarò.

MotoGP Silverstone: Bagnaia si scansa, Bezzecchi cade

Il pilota Aprilia, le cui moto si sono ben distinte in questo appuntamento, ha dato prova di un ritmo forsennato e da coltello tra i denti, autore del giro veloce e di una scalata alle spalle del rivale Ducati sino a mettere a segno un notevole sorpasso nell’ultimo giro.

C’è da dire che, complice la caduta di Marco Bezzecchi, Bagnaia si è potuto togliere lo sfizio di accettare la resa giacché il pilota del Mooney VR46 chiude questa gara a quota zero punti evitando un ulteriore accorciamento delle distanze con Pecco, che resiste in testa alla classifica con 214 punti, 41 di vantaggio su Jorge Martin e 47 su Bezzecchi, scivolato al terzo posto.

Sul podio, dietro l’Aprilia di Espargarò e la Ducati di Bagnaia, sale anche KTM con Brad Binder. Ancora un disastro per Yamaha e Honda e per gli ex campioni iridati: fuori tra gli altri Mir, i due Marquez e Quartararo.