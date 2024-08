MotoGP, la Ducati sceglie Di Giannantonio e…Valentino Rossi: sarà il Diggia a prendere il posto di Martin

La Ducati sceglie una strada forse inattesa per la prossima stagione con Fabio Di Giannantonio che avrà un ruolo chiave nel team VR46: di fatto sarà lui il sostituto di Martin

Tutti gli occhi puntati su Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano continua la sua avventura nella Ducati e in particolare con la VR46 che nella prossima stagione avrà a disposizione una moto uguale a quelle messa a disposizione dei piloti ufficiali Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Ducati col mirino sulla schiena

Non c’è dubbio che nel corso delle ultime stagioni la Ducati abbia avuto il ruolo di dominatrice nel mondo della MotoGp. La scuderia di Borgo Panigale ha fatto la voce grossa permettendo ai suoi piloti di andare a lottare per il mondiale come successo a Pecco Bagnaia nelle ultime due stagioni. Tutti dunque a caccia di un posto sulla moto ufficiale. Ma ovviamente non c’è spazio per tutti. Ducati ha scelto ancora Pecco per la prossima stagione a cui affida il talento e l’esperienza di Marc Marquez. Jorge Martin, neanche il tempo di digerire la delusione, che si è lanciato nelle braccia dell’Aprilia, una delle moto che ha mostrato i maggiori margini di crescita nell’ultimo campionato.

Le parole di Dall’Igna e del “Diggia”

A dare il benvenuto a Fabio Di Giannantonio in casa Ducati ci ha pensato il dg di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna: “Siamo davvero contenti di poterlo avere per i prossimi due anni. Ha sempre dimostrato grande fiducia nel nostro progetto e la sua dedizione e il suo talento lo hanno portato a una crescita costante. Siamo sicuri che insita al VR46 e con una Desmosedici ufficiale avrà ancora più occasioni di mettere in luce il suo talento”. E ovviamente non può che essere soddisfatto lo stesso Diggia: “Penso che per la mia crescita questo rappresenti un traguardo importante. Avremo una moto ufficiale e penso che potremmo fare grandi coe. Ma devo ringraziare tutto lo stand Ducati e il VR46 Racing team che ha creduto in me in un momento difficile”.

La promozione di VR46

Nella prossima stagione la VR46, la squadra di Valentino Rossi e seguita costantemente da Uccio Salucci, diventa team di supporto, ruolo che nelle ultime stagioni ha avuto la Pramac con la guida di Jorge Martin che è sempre stato in lotta per il Mondiale. Un riconoscimento per l’ottimo lavoro fatto negli ultimi anni in orbita Ducati ma anche una grande responsabilità sul team e sullo stesso Di Giannantonio. Il mercato piloti ha reso il panorama 2025 estremamente diverso da quello attuale con Bastianini che dalla Ducati passa alla Red Bull (insieme a Viñales), Bezzecchi che proprio dal VR46 sceglie l’Aprilia, con il VR46 che avrà il Diggia con Ducati 2025, e Franco Modbidelli con la GP24.