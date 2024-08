MotoGP Silverstone, Gp Gran Bretagna diretta live: Bagnaia ci riprova, Aprilia in pole, Enea e Martin in agguato

Cronaca in diretta

Pole position per Aleix Espargarò che precede Bagnaia e Bastianini al via. Martin scatta quarto davanti ad Alex Marquez e Binder. Terza fila per Marc Marquez, Vinales e Acosta.

In testa alla classifica c'è Bagnaia con un solo punto di margine su Martin. Bastianini è salito in terza posizione con un punto di vantaggio su Marc Marquez.

Cielo coperto sul tracciato inglese dove non è escluso al 100% il rischio pioggia.

E' iniziato il giro di ricognizione, c'è qualche goccia di pioggia che cade sui piloti al momento ma la partenza non sembra in dubbio.

GIRO 3. Martin rosicchia due decimi a Bagnaia portandosi a tre decimi di distacco. Tre decimi di ritardo dallo spagnolo anche per il connazionale Espargarò.

GIRO 4. Quattro decimi di vantaggio per Bagnaia che tiene la testa con un ritmo tutto sommato non troppo forsennato.

GIRO 5. Martin chiude tutto il gap da Bagnaia, Espargarò invece è sempre a mezzo secondo dal connazionale. Bastianini sta provando a riprendere il pilota dell'Aprilia per portarsi al terzo posto trascinandosi dietro i due Marquez.

GIRO 7. Martin torna a tre decimi da Bagnaia e allunga su Espargarò. Dietro intanto gran bagarre tra Di Giannantonio e Alex Marquez con l'italiano che sale in sesta posizione e prova a ricucire sull'altro Marquez, ora avanti di due secondi.

Dopo la Sprint Race di ieri che ha visto la vittoria di Bastianini davanti a Martin e la caduta di Bagnaia, la MotoGP torna in sella a Silverstone per la gara valida per il Gran Premio di Gran Bretagna. Questa la classifica dopo la corsa veloce di ieri:

1 F. Bagnaia Ducati 222 2 J. Martin Ducati 221 3 E. Bastianini Ducati 167 4 M. Marquez Ducati 166 5 M. Viñales Aprilia 127

Enea Bastianini ha conquistato ieri la Sprint Race del GP di Gran Bretagna dopo una gara veloce all’insegna delle cadute, anche eccellenti, e delle infrazioni dei limiti di pista, una mannaia abbattutasi su diversi piloti. Dietro di lui Jorge Martin ed Aleix Espargarò, mentre tra le vittime di Silverstone c’è soprattutto Marc Marquez e Francesco Bagnaia, scivolato durante un tentativo di rimonta verso il podio e adesso col fiato sul collo da parte di Martinator.

Oggi si riparte con l’Aprilia di Aleix Espargarò davanti a tutti, con Francesco Bagnaia in prima fila con l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, 4° Jorge Martin davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Binder (KTM), 7° Marc Marquez. Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP si corre sul circuito di Silverstone per un totale di 20 giri. Questa la griglia di partenza in base alle qualifiche di ieri mattina:

1ª fila 1. Aleix Espargaró 1:57.309

Aprilia 2. Francesco Bagnaia 1:57.517

Ducati 3. Enea Bastianini 1:57.693

Ducati 2ª fila 4. Jorge Martin 1:57.734

Ducati 5. Alex Marquez 1:57.817

Ducati 6. Brad Binder 1:57.950

KTM 3ª fila 7. Marc Marquez 1:58.098

Ducati 8. Maverick Viñales 1:58.137

Aprilia 9. Pedro Acosta 1:58.312

KTM 4ª fila 10. Fabio Di Giannantonio 1:58.371

Ducati 11. Jack Miller 1:58.736

KTM 12. Marco Bezzecchi 1:59.671

Ducati 5ª fila 13. Franco Morbidelli 1:58.599

Ducati 14. Raul Fernandez 1:58.608

Aprilia 15. Miguel Oliveira 1:58.655

Aprilia 6ª fila 16. Johann Zarco 1:58.730

Honda 17. Augusto Fernandez 1:59.012

KTM 18. Fabio Quartararo 1:59.092

Yamaha 7ª fila 19. Luca Marini 1:59.097

Honda 20. Joan Mir 1:59.468

Honda 21. Takaaki Nakagami 1:59.822

Honda 8ª fila 22. Remy Gardner 1:59.887

Yamaha