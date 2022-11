06-11-2022 21:55

L’ad di Yamaha Lin Jarvis ha voluto ringraziare Fabio Quartararo al termine del Gran Premio di Valencia: “A nome di tutti i membri di Yamaha Motor Co. Ltd., Yamaha Motor Racing e del Monster Energy Yamaha MotoGP Team, vorrei cogliere l’occasione per congratularmi con Fabio per il suo superbo secondo posto in questa stagione. Ogni anno porta con sé sfide uniche, ma sapevamo fin dall’inizio di questa stagione che sarebbe stata una campagna molto dura, vista la forza dei nostri concorrenti”.

“Abbiamo disputato 20 gare su ogni tipo di circuito e in ogni condizione atmosferica possibile. Fabio ha fatto un lavoro straordinario, estraendo sempre il massimo potenziale dalla nostra moto. Milioni di fan della MotoGP lo hanno visto lottare per i podi e le vittorie dei GP, a volte in modo dominante, altre volte contro i pronostici. Quello che non hanno potuto vedere è la quantità di lavoro che ha svolto anche dietro le quinte, sempre mantenendo il suo caratteristico carattere solare. Avremmo voluto che potesse mantenere il suo status di Campione del Mondo, ma alla fine, proprio all’ultima gara dell’anno, le probabilità erano contro di lui e ha dovuto accontentarsi del risultato di Vice Campione per il 2022”.

“La Yamaha è totalmente impegnata nello sviluppo della sua moto e della sua tecnologia per permetterci di lottare nuovamente per il titolo nella prossima stagione. Per concludere, voglio esprimere personalmente i miei più sinceri ringraziamenti a Fabio per la sua incessante etica del lavoro, il suo entusiasmo per le corse, il suo positivo spirito di squadra e la gioia che porta ai fan della MotoGP di tutto il mondo”.