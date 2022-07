MotoGP, l'appello di Valentino Rossi ai tifosi

26-07-2022 17:39

A Pesaro, in occasione dell’inaugurazione del maxi casco a lui dedicato, Valentino Rossi ha voluto fare un appello ai tifosi italiani e non solo: “Sono contento perché, anche grazie a me, si è appassionata tante gente. Persone che hanno seguito da più vicino le moto e poi ora abbiamo tanti piloti giovani in MotoGP, che corrono per noi. Quindi spero che tutti i tifosi continuino a guardare le gare e a fare il tifo“.

Il campionato MotoGP ripartirà il 7 agosto da Silverstone, Valentino Rossi ha un augurio per i suoi piloti: “Spero che i nostri piloti vadano forte e che magari Marini e Bezzecchi possano ancora lottare per qualche podio”.

Capitolo Bagnaia: il torinese sulla Desmosedici è però distante 66 punti dal leader della classifica piloti Fabio Quartararo, Valentino Rossi fa il tifo ovviamente per il pilota della Ducati: “Spero che Bagnaia possa recuperare lo svantaggio e lottare per il mondiale”.

Infine Rossi, da sempre tifoso nerazzurro, chiude parlando di Inter e del ritorno di Romelu Lukaku: “Sono molto contento per questo. È uno degli attaccanti più forti del campionato italiano, quindi è un bene averlo con noi”.