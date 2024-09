MotoGP libere Gp Emilia Romagna: Marquez scalda subito Misano e si mette dietro Martin, Morbidelli e Bagnaia

A Misano il Gran Premio di Emilia Romagna MotoGP si è aperto nel segno di Marc Marquez primo nelle libere davanti a Martin, Morbidelli e Bagnaia

Aria fredda e pista bagnata. Così Misano ha accolto i bolidi della MotoGP nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna, la seconda sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, che sostituisce le gare di India e Kazakistan. Ci ha pensato però un pallido sole e soprattutto Marc Marquez a scaldare il tutto. Lo spagnolo sempre più in fiducia dopo i successi di Aragon e la “prima” di Misano, ha fatto segnare il miglior tempo davanti alle altre Ducati di Jorge Martin, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Alle 15 le fp2 valide come prequalifiche.

Misano 2, Marquez subito in palla: Martin e Bagnaia sono lì

Davvero poco da annotare se non una pista bagnata in avvio dopo la pioggia della notte che ha anche abbassato di molto le temperature dell’asfalto. I piloti hanno cominciato sulle uova, pochi giri senza forzare, poi nella seconda parte delle libere, sotto un candido sole, sono scesi in pista in massa e per più giri abbassando i tempi. Alla fine della fiera il più veloce è stato Marc Marquez con 1:32.082, seguito da Jorge Martin in seconda posizione (+0.063) e Franco Morbidelli in terza posizione (+0.186). Bagnaia come suo solito è andato in crescendo e ha chiuso quarto a poco meno di tre decimi dallo spagnolo.

La prima non Ducati è l’Aprilia di Maverick Vinales, quinta davanti ad Alex Marquez, le Ktm di Acosta e Binder e la Yamaha di Quartararo. Chiude la top ten Jack Miller fresco di passaggio nel nuovo team Yamaha Pramac del prossimo anno.

I tempi delle fp1 del GP di Emilia Romagna MotoGP