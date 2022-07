MotoGP, l'opinione di Petrucci: Ogni anno è sempre più difficile"

11-07-2022 19:22

Dall’alto della sua attuale presenza in MotoAmerica, Danilo Petrucci parla delle differenze con la MotoGP, una categoria che è sempre più difficile raggiungere a livello di performance. Infatti, Petrux parla a Crash.net delle difficoltà della classe regina del Motociclismo:

“È veramente difficile fare sorpassi in MotoGP dato che l’aerodinamica non aiuta se ti trovi in scia. Non c’è nessun tipo di vantaggio, anzi. Invece si percepisce uno svantaggio quando devi entrare in frenata. Serve scostarsi dalla traiettoria per provare a superare chi hai davanti, se si frena dietro un pilota, non c’è l’aria per rallentare. Questi piccoli dettagli rendono le qualifiche ancora più determinanti, serve iniziare da un buon piazzamento e aver bisogno della miglior gomma possibile per le ultime tornate. Non si può sollecitare la gomma nei sorpassi, la situazione è ogni anno più difficile”.