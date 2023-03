MotoGp, Luca Marini: "Cambiato tutto dopo la caduta di sabato"

Il pilota della VR46 Racing Team fa i conti con un weekend difficile

26-03-2023 19:27

Mentre il compagno di squadra Marco Bezzecchi esulta sul podio di Portimao, il centauro della VR46 Luca Marini si ritrova a fare i conti con un weekend difficile: in Portogallo il fratello di Valentino Rossi si è ritirato dopo una caduta.

“Un weekend difficile: rispetto ai test e a venerdì, dopo la prima caduta di ieri, il mio feeling sulla moto è completamente cambiato. Non sappiamo esattamente cosa è successo, motivo che ci spinge a fare un check sul telaio prima dell’Argentina per verificare che non ci siano stati danni dopo la caduta nelle libere. Non ero competitivo, ero lento e non avevo feeling sul davanti”.

“La caduta infatti mi ha sorpreso perché non stavo spingendo al massimo, stavo solo facendo la mia gara – ha spiegato Marini -. Dobbiamo capire cosa sta succedendo, ma nemmeno perdere le staffe. La nostra preseason è stata fantastica, dobbiamo rimanere calmi e fare le nostre gare”.