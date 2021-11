MotoGP, Luca Marini: “Contento di tornare subito in pista”

10-11-2021 10:30

Archiviato il Gp di Portimao in dodicesima posizione, Luca Marini è pronto per l’ultimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Valencia.

La stagione è stata piuttosto positiva per il rookie della Ducati che con la sua Sky VR46 Avintia, è riuscito ad arrivare al traguardo diciassette volte e per undici nella Top15. Il lavoro adesso si concentra su un ultimo step in avanti, ovvero sulla gestione della gara e sul long run. Soddisfatto dei progressi in qualifica e nelle libere, è pronto ad avvicinare la Top10 a Valencia, un tracciato davvero molto particolare.

“Sono contento di tornare subito in pista, anche se sarà l’ultima gara della stagione. A Portimao abbiamo confermato i progressi fatti in qualifica e nelle libere. Continuiamo a lavorare per la gara per partire subito forte e tenere la scia del gruppo sul long run.”

OMNISPORT