MotoGP, manca solo Valencia: Bagnaia sarà World Champions se...

23-10-2022 15:18

Con il successo sulla pista di Sepang, nel corso del GP della Malesia penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, Pecco Bagnaia ha trovato la sua settima vittoria stagionale. Cosa più importante ha allungato il suo vantaggio in ottica mondiale sul Diablo Fabio Quartararo, arrivato terzo dietro anche a Bastianini, che ora ammonta a 23 punti.

Ne servivano almeno 25 all’alfiere Ducati per chiudere la pratica già in Malesia, e dunque il discorso Mondiale è ora rimandato al GP della Comunità Valenciana. Bagnaia dunque ha un’occasione che ai più fortunati capita una volta in una carriera, ovvero quella di laurearsi Campione del Mondo. Il traguardo è davvero molto vicino. Vediamo tutte le combinazioni che garantirebbero al centauro italiano il titolo iridato:

Bagnaia arriva al traguardo prima di Quartararo a Valencia

Bagnaia chiude 14° a Valencia, a prescindere dal risultato di Quartararo

Per Bagnaia è sufficiente che Quartararo non vinca a Valencia

La quasi sola speranza di Quartararo è quella di vincere a Valencia, e che nel frattempo Bagnaia cada, guadagnando dunque 25 punti e vincendo il Mondiale per sole due lunghezze.

Questa al momento la classifica piloti in MotoGP:

Pecco Bagnaia 258 punti

Fabio Quartararo 235

Aleix Espargaró 212

Enea Bastianini 211

Jack Miller 189