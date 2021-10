MotoGP, Marc Marquez non punta al 4° posto in classifica

28-10-2021 21:29

Grazie alla vittoria ottenuta a Misano, la seconda consecutiva, Marc Marquez è riuscito ad accorciare sensibilmente su chi lo precedeva in classifica piloti a tal punto da vedere ora sia Johann Zarco che Jack Miller.

I due ducatisti sono rispettivamente a dieci e sette punti dallo spagnolo il quale, visto come sta guidando in quest’ultimo scampolo di stagione, potrebbe seriamente metterli nel mirino chiudendo così l’annata con un più che soddisfacente quarto posto.

L’obiettivo di Marquez però, come dichiarato dallo stesso pilota della Honda, non è raggiungere quel piazzamento in graduatoria ma, semmai, continuare a raccogliere sensazioni positive in vista del 2022.

“Sto correndo il mio campionato. Dall’Austria a qui, in termini di punti, non sono lontano dai migliori piloti. Questo è solo un obiettivo all’interno della squadra e della mia mente per essere motivato e preparare bene la stagione 2022” ha dichiarato l’iberico al sito Crash.net.

“Come ho ripetuto molte volte nella pausa estiva: non mi sento a mio agio sulla moto. Passo dopo passo però va sempre meglio. Anche le mie condizioni fisiche stanno migliorando. Non appena la condizione fisica migliora, allora i risultati arrivano” ha proseguito Marquez, parso molto contento del lavoro che tutta la Honda sta svolgendo in questa parte dell’anno.

“La Honda sta lavorando in modo molto buono. Io e Pol stiamo guidando una moto con specifiche diverse che qui stava funzionando bene la seconda parte di questa stagione sta consistendo nel cercare di prepararsi al meglio per il 2022” ha concluso il ventottenne di Cervera.

