MotoGp, Marini: "Non è un peso essere il fratello di Vale"

Luca Marini si prepara alla stagione in MotoGp e si è raccontato, toccando il tema delle parantela a il Foglio.

Almeno per il momento non sta patendo il fatto di essere il fratello di Rossi: “È una cosa che ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Ma è anche una cosa che non posso cambiare e sono felice che lui sia mio fratello, perché è una figata. Non c’è nessuno come lui nel nostro sport e avere al mio fianco il miglior pilota di sempre è una bella fonte di ispirazione”.

Rossi è fonte di ispirazione ed è un esempio: “Ho cominciato a fare il mio percorso insieme al mio babbo come hanno fatto tanti piloti nelle mini moto e poi nelle gare nazionali. Poi entrando nel Mondiale la cosa è cambiata, ma chissà magari un giorno si dirà Valentino Rossi, il fratello di Luca Marini”.

OMNISPORT | 21-02-2021 13:20