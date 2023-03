MotoGP, Marini ottimista: "Punto al podio, decisivi qualifica e sorpassi"

Il pilota della Mooney VR46: "Abbiamo alle spalle un anno in questa categoria e buoni test, dobbiamo fare meglio del 2022".

23-03-2023 21:36

La Mooney VR 46 affronta la seconda stagione in MotoGP con la consapevolezza di poter fare ancora meglio dell’esordio: “Spero di giocarmi il podio a Portimao, la moto quest’anno sembra migliore da guidare; lo staff ha lavorato bene, c’è un buon feeling dopo l’ottimo lavoro nei test” spiega in conferenza stampa Luca Marini “La pista forse non sarà la stessa come condizione, ma spero di trovare le stesse sensazioni nel week-end. Un momento chiave saranno qualifica e sorpassi, ogni anno il livello si alza e sorpassare è più difficile”.

L’obiettivo va oltre il GP del Portogallo, e così per Marco Bezzecchi: “Il team ha una sicurezza maggiore rispetto al 2022, servirà per poter lottare entrambi per il vertice”.