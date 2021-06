MotoGP, Marquez: “Al Mugello anche aspetti positivi”

Cadute e polemiche: questo il riassunto del weekend del Mugello targato Marc Marquez.

Il campione di Cervera al Mugello ha inanellato il secondo zero consecutivo dopo quello di Le Mans ed è finito nell’occhio del ciclone per il modo in cui ha approcciato il Q1 di sabato, incollandosi alla ruota della Yamaha M1 di Maverick Vinales.

Il pilota della Honda non è certamente al 100% della sua condizione e per questo ha un grande bisogno di lavorare in pista, possibilmente riuscendo a raggiungere la bandiera a scacchi in gara.

A cominciare proprio dal prossimo Gp che si disputerà nella sua terra natale, in Catalogna. Presentando quello che sarà il fine settimana di Barcellona però, Marquez ha voluto rimarcare anche alcuni aspetti positivi che ha potuto portarsi via dal weekend in Toscana. “Anche se l’ultima gara non è stata buona, nel complesso il Mugello è stato un weekend con alcuni aspetti positivi – ha sottolineato l’otto volte iridato – perché siamo stati abbastanza consistenti. Sappiamo dove siamo e dove vogliamo andare. Continueremo a seguire i passi giusti settimana dopo settimana. Al Montmelò sembra che ci saranno di nuovo alcuni tifosi in tribuna. Sarà molto bello vedere di nuovo alcune persone sugli spalti nella gara di casa“.

OMNISPORT | 01-06-2021 13:26