MotoGP, Marquez day in Ducati: è ufficiale la data di presentazione dello spagnolo col Team Gresini

La prima uscita ufficiale di Marc Marquez con la Ducati del Team Gresini ci sarà nella seconda metà di gennaio con un evento che si terrà in una famosa discoteca di Riccione. Poi a inizio febbraio primi test in Malesia per lo spagnolo nella sua nuova avventura dopo Honda

20-12-2023 21:52

Ora ci sono anche giorno, ora e luogo. Al di là della firma, dell’annuncio e del test in deroga tutto di nero rivestito, moto e pilota, finalmente è stata comunicata la data di presentazione di Marc Marquez nella sua nuova avventura con la Ducati. Per la precisione il Team Gresini che ha ufficializzato location e data dell’evento che segnerà l’inizio della nuova stagione 2024.

Marc Marquez: l’avventura in Ducati inizia il 20 gennaio

Save the date. Il gran ballo di Marc Marquez con la Ducati si terrà il 20 gennaio 2024 al Cocoricò di Riccione. Il team Gresini per la presentazione della nuova moto ha annunciato data e location in cui toglierà i veli alla Desmosedici che per il Mondiale MotoGP del prossimo anno sarà affidata ad Alex e Marc Marquez.

Dopo sei titoli MotoGP e 59 vittorie con Honda, Marc Marquez come è arcinoto ha rotto il contratto con la casa giapponese per trovare una moto competitiva, il che in questo momento nel Motomondiale è solo Ducati. Marc peraltro tornerà ad essere compagno di squadra di suo fratello Alex.

Marquez, nuovo capitolo in Ducati col team Gresini

Lo spagnolo ha già debuttato con la Desmosedici nella sessione di Test della MotoGp, sul circuito di Valencia all’indomani della fine del Mondiale 2023. In quell’occasione Marquez, ottimo quarto impressionando per il feeling trovato da subito, ha corso con deroga di Honda, indossando tuta e salendo su una moto con livrea nera senza sponsor. Sarà quindi quella di Riccione la prima uscita ufficiale di Marquez con la Ducati Gresini.

MotoGP, come sarà l’evento Ducati Gresini a Riccione

Non solo MotoGP: il 20 gennaio, al Cocoricò di Riccione verranno presentate anche le squadre di Moto2 con i piloti Albert Arenas, campione Moto3 del 2020 che ha un po’ faticato nella categoria intermedia, e Manuel Gonzalez, campione Supersport 300 del 2019. La MotoE che sarà affidata ad Alessio Finello e Matteo Ferrari. L’evento inizia alle ore 17:30 con la presentazione delle due classi, mentre alle 18:30 sarà il turno della MotoGP.

Per quanto riguarda l’agenda completa, nei primi giorni di febbraio sono in programma i test in Malesia della MotoGP sulla pista di Sepang. Dal primo a tre di febbraio, infatti, si svolgerà lo shakedown a Sepang in Malesia nel quale non saranno in pista solo i collaudatori, la revisione delle concessioni, infatti, permetterà ai piloti ufficiali Honda e Yamaha di partecipare anche a quella tre giorni di test.

