Motogp, Marquez si prepara al suo primo Bis: "Sarà interessante"

Siamo pronti per il secondo atto di questa stagione al Red Bull Ring, ribattezzato GP ‘Austria per differenziarlo da Stiria. Questa soluzione, di correre due volte di seguito sullo stesso circuito, è stata sperimentata dallo scorso anno causa Pandemia, e in questo Mondiale lo abbiamo già visto in Qatar. Mai, però, era stato presente il Cabroncito Marc Marquez, che causa infortunio all’omero destro è stato fuori praticamente per un anno intero di gare e tornato solo a Portimao

Questo fine settimana sarà dunque eccitante per Marquez, 8 volte campione del Mondo. Ecco le sue parole in merito a questa bella novità:

“Siamo di nuovo in Austria ed è la prima volta che correrò sullo stesso circuito per due fine settimana di fila, quindi sarà interessante. Onestamente parlando non credo che cambierà molto, ma partiamo da una base molto buona. Lo scorso fine settimana è stato buono – ha ricordato il campione di Cervera – a parte la ripartenza di domenica. Sono fiducioso che possiamo fare un altro buon fine settimana”.

OMNISPORT | 10-08-2021 14:21