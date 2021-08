MotoGP: Maverick Vinales ha provato l'Aprilia a Misano

A Misano lo spagnolo Maverick Vinales, appena separatosi dalla Yamaha ufficiale, ha testato per la prima volta la sua nuova moto, l’Aprilia V4, percorrendo 56 giri del circuito romagnolo al mattino, mentre nel pomeriggio è caduta qualche goccia di pioggia che ha rallentato il programma del 26enne centauro catalano. In pista è tornato anche Franco Morbidelli, per la prima volta dopo l’operazione al ginocchio dello scorso 25 giugno, prendendo confidenza con una Yamaha R1, lui che nel 2022 diventerà pilota del team ufficiale della casa giapponese proprio al posto di Vinales.

OMNISPORT | 31-08-2021 17:58