MotoGP, Miller: "Ho spinto tanto, non ho mollato Miguel"

02-10-2022 12:49

Una settimana dopo la grande vittoria in Giappone, Jack Miller è salito di nuovo sul podio in Thailandia nel secondo GP bagnato del 2022. L’australiano della Ducati ha provato fino all’ultimo a passare la KTM di Miguel Oliveira: “Spingevo tantissimo e non ho lasciato andare Miguel fino alla fine – ha detto dopo la corsa -. C’era una zona asciutta e ho seguito quella traiettoria, ma Oliveira è stato bravissimo sin dall’inizio”.

“Ho cercato di dare il massimo, ma non è stato facile – ha aggiunto Miller che ha parlato anche di Bagnaia -. Pecco ha fatto un lavoro fantastico, anche perché nelle scorse settimane abbiamo avuto problemi sul bagnato. Sono contento per la situazione di classifica e poi mi sposerò, quindi sono contento”.